Si no reclamas tu Afore a los 70 años, puede ir al Fondo de Pensiones

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Foto: Cuartoscuro

Si una persona afiliada al IMSS cumple 70 años y no ha reclamado los recursos de sus subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, estos pueden ser transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Pleno de la Corte declaró constitucional el decreto que creó este fondo y validó las disposiciones que permiten transferir recursos de las Afores cuando no hayan sido reclamados al cumplir 70 años, en el caso de trabajadores afiliados al IMSS.

¿Qué pasa con el dinero de tu Afore?

La SCJN aclaró que esta transferencia no significa que las personas pierdan sus ahorros para el retiro.

Los recursos continúan siendo propiedad de las y los trabajadores, así como de sus beneficiarios, quienes pueden reclamarlos en cualquier momento. Lo que cambia es la institución encargada de administrarlos.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar, además, debe contar con una reserva para garantizar recursos suficientes para devolver el dinero cuando sea solicitado.

También deberá existir un Comité Técnico encargado de establecer reglas para administrar, invertir y entregar los recursos y sus rendimientos, además de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

¿A qué edad se puede transferir el dinero?

La resolución establece los siguientes supuestos:

IMSS: los recursos pueden transferirse cuando el trabajador cumple 70 años y no los ha reclamado.

los recursos pueden transferirse cuando el trabajador cumple y no los ha reclamado. ISSSTE: el límite es de 75 años.

La Corte señaló que el derecho de las personas a recibir los recursos de esas subcuentas es imprescriptible, por lo que pueden reclamarlos posteriormente.

La resolución corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad 116/2024, resuelta por el Pleno de la SCJN en sesión del 12 de agosto de 2026.

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