IMSS modifica el cálculo de estas pensiones de la Ley 73 tras fallo de la Corte

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Los cambios en las pensiones de la Ley 73 del IMSS continúan reflejándose en 2026. Uno de los más importantes beneficia a los padres de trabajadores fallecidos, quienes durante años solo podían acceder al 20% de la pensión, incluso cuando no existían otros familiares con derecho a recibirla.

Ese criterio cambió tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que esa diferencia era discriminatoria. A partir de este fallo, los padres del asegurado podrán recibir hasta el 90% de la pensión, siempre que el trabajador no haya dejado viuda, viudo, concubina, concubinario o hijos con derecho a este beneficio y que dependieran económicamente de él.

La Corte cambió la forma de calcular estas pensiones del IMSS

La decisión fue tomada por la Segunda Sala de la SCJN, al analizar las reglas de la Ley del Seguro Social de 1973.

Antes de este criterio, la legislación establecía los siguientes porcentajes:

Cónyuge o concubina: 90% de la pensión.

90% de la pensión. Hijos: entre 20% y 30%.

entre 20% y 30%. Padres dependientes: 20%, siempre que no hubiera otros beneficiarios.

Para la Corte, no existía una justificación objetiva para que los padres recibieran un porcentaje mucho menor si también dependían económicamente del trabajador fallecido.

Además, recordó que la pensión no es un apoyo extraordinario, sino un derecho generado por las aportaciones que realizó el asegurado durante su vida laboral.

¿Quiénes podrán recibir el 90% de la pensión?

El nuevo criterio no aplica para todos los casos. Los padres podrán acceder al 90% de la pensión únicamente cuando se cumplan estas condiciones:

El trabajador falleció.

Dependían económicamente de él.

No existe viuda, viudo, concubina, concubinario o hijos con derecho a pensión.

Si se cumplen estos requisitos, el IMSS deberá calcular la pensión con el mismo porcentaje que corresponde a una pensión por viudez.

El fallo será obligatorio en casos similares

La resolución de la SCJN también establece un precedente que deberá aplicarse en casos similares.

Esto significa que jueces y tribunales deberán utilizar este criterio cuando analicen controversias relacionadas con la Ley 73 del IMSS, obligando a reconocer el derecho de los padres dependientes a recibir una pensión en igualdad de condiciones cuando no existan otros beneficiarios con mejor derecho.

Para millones de trabajadores que aún cotizan bajo la Ley 73, este criterio representa un cambio importante en la forma en que se calculan las pensiones por fallecimiento, al fortalecer la protección económica de los familiares que realmente dependían del asegurado.

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