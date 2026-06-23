¿Tienes entre 30 y 64 años? Revisa cuándo toca registrarte a nuevo beneficio de la Pensión del Bienestar
El Gobierno de México inició el registro para que las personas de 30 a 64 años con discapacidad que ya forman parte de la Pensión para el Bienestar obtengan un beneficio adicional: la credencial del Servicio Universal de Salud.
El trámite se realiza mediante un calendario organizado por la letra inicial del primer apellido, con el objetivo de agilizar la atención y evitar aglomeraciones. Aquí en Uno TV te explicamos quiénes deben acudir, cuándo les toca registrarse y cómo funciona este nuevo beneficio.
¿Qué es la credencial del Servicio Universal de Salud?
La credencial del Servicio Universal de Salud permitirá a las personas beneficiarias acceder a distintos servicios médicos y fortalecer su atención dentro del sistema público de salud.
Este beneficio está dirigido a hombres y mujeres de entre 30 y 64 años con discapacidad que forman parte de la Pensión para el Bienestar, por lo que el registro es un paso necesario para incorporarse a este esquema.
Las autoridades recomendaron acudir únicamente en la fecha correspondiente para facilitar el proceso y reducir los tiempos de espera.
¿Cuándo te toca registrarte? Este es el calendario oficial
El registro se divide en dos bloques cada mes, aplicará hasta el 14 de noviembre y está organizado por la letra inicial del primer apellido.
Primera y tercera semana de cada mes:
- Lunes: A, B
- Martes: C
- Miércoles: D, E, F
- Jueves: G
- Viernes: H, I, J, K, L
- Sábado: Rezagados
Segunda y cuarta semana de cada mes:
- Lunes: M
- Martes: N, Ñ, O, P, Q
- Miércoles: R
- Jueves: S, T, U
- Viernes: V, W, X, Y, Z
- Sábado: Rezagados
¿Quiénes deben acudir al registro?
El proceso está dirigido a las personas de 30 a 64 años con discapacidad que reciben la Pensión para el Bienestar y que buscan obtener la nueva credencial sanitaria.
Las autoridades han insistido en respetar el calendario para agilizar la atención y evitar filas innecesarias en los módulos.
¿Qué debes tomar en cuenta antes de acudir?
Antes de presentarte, es recomendable verificar la sede que te corresponde y acudir el día asignado según la inicial de tu primer apellido.
Además, si no puedes asistir en la fecha indicada, existe la opción de acudir durante los sábados destinados a personas rezagadas.
Con este nuevo beneficio, el gobierno busca complementar el apoyo económico de la Pensión para el Bienestar con un mecanismo que facilite el acceso a servicios de salud para las personas con discapacidad de entre 30 y 64 años.
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