¿Tienes entre 30 y 64 años? Revisa cuándo toca registrarte a nuevo beneficio de la Pensión del Bienestar

| 21:14 | Sergio Iván González | Uno TV
Credencial del Servicio de Salud Universal
Beneficiarios de Pensión Bienestar pueden acceder a credencial

El Gobierno de México inició el registro para que las personas de 30 a 64 años con discapacidad que ya forman parte de la Pensión para el Bienestar obtengan un beneficio adicional: la credencial del Servicio Universal de Salud.

El trámite se realiza mediante un calendario organizado por la letra inicial del primer apellido, con el objetivo de agilizar la atención y evitar aglomeraciones. Aquí en Uno TV te explicamos quiénes deben acudir, cuándo les toca registrarse y cómo funciona este nuevo beneficio.

¿Qué es la credencial del Servicio Universal de Salud?

La credencial del Servicio Universal de Salud permitirá a las personas beneficiarias acceder a distintos servicios médicos y fortalecer su atención dentro del sistema público de salud.

Este beneficio está dirigido a hombres y mujeres de entre 30 y 64 años con discapacidad que forman parte de la Pensión para el Bienestar, por lo que el registro es un paso necesario para incorporarse a este esquema.

Las autoridades recomendaron acudir únicamente en la fecha correspondiente para facilitar el proceso y reducir los tiempos de espera.

¿Cuándo te toca registrarte? Este es el calendario oficial

El registro se divide en dos bloques cada mes, aplicará hasta el 14 de noviembre y está organizado por la letra inicial del primer apellido.

Primera y tercera semana de cada mes:

  • Lunes: A, B
  • Martes: C
  • Miércoles: D, E, F
  • Jueves: G
  • Viernes: H, I, J, K, L
  • Sábado: Rezagados

Segunda y cuarta semana de cada mes:

  • Lunes: M
  • Martes: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles: R
  • Jueves: S, T, U
  • Viernes: V, W, X, Y, Z
  • Sábado: Rezagados

¿Quiénes deben acudir al registro?

El proceso está dirigido a las personas de 30 a 64 años con discapacidad que reciben la Pensión para el Bienestar y que buscan obtener la nueva credencial sanitaria.

Las autoridades han insistido en respetar el calendario para agilizar la atención y evitar filas innecesarias en los módulos.

¿Qué debes tomar en cuenta antes de acudir?

Antes de presentarte, es recomendable verificar la sede que te corresponde y acudir el día asignado según la inicial de tu primer apellido.

Además, si no puedes asistir en la fecha indicada, existe la opción de acudir durante los sábados destinados a personas rezagadas.

Con este nuevo beneficio, el gobierno busca complementar el apoyo económico de la Pensión para el Bienestar con un mecanismo que facilite el acceso a servicios de salud para las personas con discapacidad de entre 30 y 64 años.

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