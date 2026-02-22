Debutan 30 cachorros de panda para celebrar el Año Nuevo chino 2026

GENERANDO AUDIO...

Cachorros nacidos en 2025 aparecen en video. Foto: Xinhua

El Centro Nacional de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China difundió un emotivo video en el que aparecen 30 cachorros de panda nacidos en 2025, con motivo de la celebración del Año Nuevo chino, también conocido como Fiesta de la Primavera, que este año se festeja el 17 de febrero.

Primeras imágenes públicas de los pandas bebés

Los cachorros nacieron el año pasado tanto en el Centro Nacional de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China como en la Base de Investigación de Chengdu para la Cría del Panda Gigante, dos instituciones adscritas al mismo organismo nacional.

En las imágenes se observa a los pequeños pandas en su primera aparición pública, dentro de un entorno festivo decorado con linternas rojas tradicionales chinas y elementos alusivos al caballo, animal del zodíaco que representará el nuevo ciclo lunar.

Un video que enternece al mundo

Durante la grabación, los cuidadores cargan a los cachorros, cuyos movimientos juguetones y expresiones curiosas rápidamente se ganan la atención del público. Algunos pandas miran con asombro las linternas de bambú, mientras que otros trepan sobre caballos de madera, parte central de la escenografía.

El video también incluye la aparición especial de un cachorro nacido en Indonesia, lo que refuerza el carácter internacional de los esfuerzos de conservación.

Récord en nacimientos en 2025

De acuerdo con el centro, ambas instituciones lograron criar con éxito a 45 pandas gigantes en 2025, una cifra relevante para la preservación de esta especie emblemática.

El Centro Nacional de Conservación e Investigación del Panda Gigante de China, inaugurado en 2023, integra los recursos de ambas bases con el objetivo de consolidarse como una plataforma de clase mundial para la cooperación científica y la protección del panda gigante.