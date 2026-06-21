Primer crucero de fabricación china parte de Shanghai en viaje sin paradas y regreso al mismo puerto de origen

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Primer crucero de fabricación china. Foto: Xinhua

El Adora Magic City, primer gran crucero de fabricación china, zarpó desde Shanghai para realizar el primer viaje sin escalas y con regreso al mismo puerto de origen efectuado por una embarcación de este tipo en el país, informó la compañía operadora.

A diferencia de los trayectos tradicionales de los cruceros, este nuevo itinerario implica que el barco sale y regresa a su puerto de origen, la Terminal Internacional de Cruceros de Wusongkou de Shanghai, sin hacer escalas y navegando exclusivamente en alta mar.

El recorrido de tres días y dos noches, que se extiende desde el sábado hasta las primeras horas del lunes, ofrece a los pasajeros una experiencia relajada e inmersiva, sin la necesidad de tener que correr de un puerto a otro.

“Se siente muy relajante y no tengo que pedir días adicionales en el trabajo. Tengo muchas ganas de experimentar este gran crucero de fabricación nacional”, comentó al momento de embarcar una turista de apellido Hu, oficinista que trabaja en la metrópoli oriental china.

Nuevo modelo de turismo marítimo en China

El operador naviero ha mejorado el entretenimiento a bordo, el cual incluye espectáculos de comedia en vivo (stand-up comedy), presentaciones de magia, fiestas temáticas y cenas nocturnas.

Para garantizar la comodidad, la capacidad de pasajeros se limitó al 80%, con una edad promedio de 47 años, cifra menor que los 55 años habituales en las rutas regulares.

El Shanghai emitió el primer permiso de entrada y salida de China para este tipo de cruceros. Se implementaron servicios optimizados de aduanas e inspección fronteriza para los viajeros.

Adora Magic City busca convertir el barco en el destino

Tong Danying, funcionaria de la Comisión Municipal de Transporte de la ciudad, señaló que esta no es una versión simplificada de los cruceros habituales, sino un producto completamente nuevo que convierte al propio barco en un destino en sí mismo, para crear así un escenario de consumo distinto.

Las cifras demuestran que China está experimentando un auge en el turismo de cruceros en China y que en 2025 la capacidad total de viajeros se incrementó en un 25.3% interanual.