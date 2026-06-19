Fotos: Así viajan los pasajeros del Tren Panda, una atracción turística en China

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Pasajeros abordando el tren turístico. Fotos: Xinhua

El Tren Panda se ha convertido en una de las propuestas turísticas más llamativas de China. Con una experiencia temática inspirada en los pandas gigantes, este recorrido busca atraer a viajeros que desean conocer el país de una manera diferente, combinando turismo ferroviario y uno de los símbolos más reconocidos de la cultura china.

Así es el Tren Panda que recorre China

El “tren panda” Espléndida Tianfu, un tren turístico con temática de pandas, partió desde Chengdu, en la provincia de Sichuan, con 92 pasajeros a bordo para realizar un recorrido de 16 días por la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste de China.

Las imágenes difundidas muestran a pasajeros procedentes de Taiwan disfrutando de la experiencia a bordo, así como a miembros de la tripulación preparando postres para los viajeros antes de iniciar el recorrido.

Pasajeros abordan el Tren Panda Obsequios para los pasajeros Tripulación prepara los postres El recorrido en el tren es de 16 días Ceremonia de bienvenida

El proyecto apuesta por una experiencia turística inspirada en los pandas gigantes, uno de los animales más populares de China y una de sus principales cartas de presentación ante visitantes nacionales e internacionales.

Las fotografías también permiten observar algunos detalles del servicio y la ambientación del tren, diseñado para ofrecer una experiencia temática durante todo el trayecto.