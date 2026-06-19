Entre trenes, caligrafía y futbol: Estaciones de Energía Verde de CRRC acercan movilidad sostenible a mexicanos

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Persona en presentación de Estación de Energía Verde. Foto:Xinhua

Durante años, Yordy Ramírez dedicó gran parte de sus días a trasladarse desde Tlajomulco hasta el centro de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco (oeste), entre autobuses y largos recorridos que hacían que el trayecto se extendiese por varias horas de su jornada laboral.

“Antes era de 4 horas, ya que estando en el centro me tomaba una ruta de camión que tardaba dos horas y media. Ya con el tren hago hora y media de ida y venida”, contó el joven comerciante a Xinhua.

Su historia refleja uno de los desafíos que enfrentan las grandes ciudades mexicanas: ofrecer alternativas de movilidad eficientes y sostenibles para millones de personas que diariamente deben desplazarse entre extensas zonas metropolitanas.

Con ese telón de fondo, la empresa china CRRC Corporation Ltd. inauguró el martes dos de cinco Estaciones de Energía Verde en la estación Tasqueña del Tren Ligero de la Ciudad de México y en la estación Tlajomulco Centro de la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara, como parte de su iniciativa “Movilidad Verde, Futuro Sostenible”.

Más que simples puntos informativos, las estaciones fueron concebidas como espacios para acercar al público a los conceptos de movilidad verde, protección ambiental e intercambio cultural en el contexto de grandes certámenes culturales y deportivos con amplios volúmenes de desplazamientos como el Mundial de Futbol 2026.

En ambos puntos se habilitaron áreas de exhibición de maquetas ferroviarias, muestras del patrimonio cultural chino, espacios interactivos para fotografías y módulos donde se distribuyen gratuitamente “kits” de hidratación para los visitantes y la Guía de Movilidad Verde elaborada por CRRC como complemento para su iniciativa en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Mediante mapas interactivos, la guía conecta sitios históricos, culturales y gastronómicos de las tres ciudades con las principales redes de transporte público, promoviendo alternativas de bajas emisiones para residentes y visitantes.

La respuesta del público a la apertura de las Estaciones de Energía Verde fue inmediata. En la Ciudad de México, un grupo de mariachi interpretó temas tradicionales mexicanos mientras pasajeros y aficionados observaban maquetas del tren de alta velocidad chino Fuxing y del Tren Ligero capitalino.

Las piezas artesanales de bordado Miao, las dinámicas temáticas y las botargas instaladas para el evento atrajeron a decenas de familias y visitantes.

En Guadalajara, niños, jóvenes y adultos participaron con entusiasmo en talleres de caligrafía china, donde aprendieron a escribir palabras como “tren”, “transporte” y “buena suerte”.

“Para nosotros, recibir la propuesta de Green Energy Hub (Estación de Energía Verde) es un honor y representa una oportunidad muy valiosa para seguir acercando a las y los usuarios a una nueva visión de movilidad: más limpia, más consciente, más innovadora y humana”, afirmó Fernando Enciso, director de Cultura del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) de Guadalajara.

Añadió que el transporte público “no solo mueve personas; también conecta comunidades, genera cultura urbana y puede convertirse en un espacio para aprender, reflexionar y construir mejores hábitos”.

La iniciativa llega en un momento especialmente relevante para México. De acuerdo con CRRC, un total de 115 trenes fabricados por la compañía operan actualmente en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes mexicanas del Mundial de Futbol, formando parte esencial de la red de transporte que moviliza a residentes y visitantes.

Durante la apertura en la capital mexicana, Gao Feng, vicepresidente de CRRC Zhuzhou Locomotive, expresó que este sistema de transporte ferroviario es un lazo de amistad y que las Estaciones de Energía Verde simbolizan el éxito de la cooperación bilateral.

Gao subrayó que la empresa mantendrá los más altos estándares y un servicio de excelencia para garantizar la operación segura de los trenes y respaldar la movilidad de los aficionados durante el gran evento de este año y otros venideros.

Li Lin, director del Centro Cultural de China en México, destacó que los equipos de última generación y bajo consumo introducidos por CRRC ofrecen una opción de traslado cómoda y eficiente para los habitantes de la capital, mientras que las Estaciones de Energía Verde añaden un brillo especial a la justa deportiva.

A su vez, Martín López, director general del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, reconoció la colaboración que ha desarrollado el organismo que dirige con la empresa china desde la incorporación de los nuevos trenes que actualmente prestan servicio en la ruta Tasqueña-Xochimilco.

López resaltó, además, que la Estación de Energía Verde instalada en una de las terminales más concurridas de la capital permitirá acercar a los usuarios a una experiencia que combina movilidad, cultura y conciencia ambiental.

“En primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento a CRRC de China. Desde que comenzó nuestra colaboración, su equipo ha trabajado con gran eficiencia y ha entregado los trabajos a tiempo; además, ofrecen un servicio de mantenimiento integral con respuestas rápidas y una excelente garantía”, afirmó.

Los usuarios de los trenes de CRRC presentes en las aperturas de las Estaciones de Energía Verde también perciben beneficios concretos. Una madre de dos niñas pequeñas en Tlajomulco valoró especialmente la seguridad y comodidad que encuentra en el sistema ferroviario.

“Tener acceso a estos trenes facilita el movimiento. Sobre todo, cuando voy con las pequeñas, pues es seguro, es rápido y nos acorta las distancias”, señaló.

Más allá de los días de la máxima competencia futbolística, las Estaciones de Energía Verde permanecerán activas como espacios de divulgación y encuentro ciudadano.

En una época en que las grandes urbes buscan reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y ofrecer alternativas sostenibles al automóvil, la movilidad verde deja de ser una idea abstracta para convertirse en una experiencia cotidiana.

Y para usuarios como Yordy Ramírez, esa transformación se mide en algo muy concreto: menos horas en el camino y más tiempo para vivir, trabajar y convivir con su familia.