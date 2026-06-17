Perros detectores refuerzan combate al tráfico ilegal de especies en Galápagos

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Perros detectores en Islas Galápagos. Foto ilustrativa: Xinhua

Las autoridades de Ecuador reforzaron la lucha contra el tráfico ilegal de especies en las islas Galápagos con la incorporación de tres perros detectores especializados, una medida que busca fortalecer los controles sobre el transporte de fauna silvestre y proteger la biodiversidad única del archipiélago, considerado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.

La Fundación Charles Darwin (FCD) informó que los canes Wolf, Kup y Pinta fueron integrados como una herramienta complementaria de conservación dentro del sistema de control de Ecuador, en el marco de recientes operativos relacionados con el tráfico de fauna silvestre que han alertado a las autoridades ambientales.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Policía Nacional de Ecuador, el Ministerio del Interior, la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la fundación filantrópica COmON.

Wolf, Kup y Pinta, los perros que apoyan operativos en Ecuador

A Wolf, Kup y Pinta se les seleccionó en un criadero especializado en Europa y llegaron a Ecuador en junio de 2024.

Su entrenamiento se desarrolló en las fases de formación básica en Quito y capacitación especializada en Galápagos, además de prácticas operativas en escenarios simulados de control de equipaje, carga y pasajeros.

Actualmente, los perros operan en puntos estratégicos de salida del archipiélago y del territorio continental ecuatoriano, donde apoyan a las autoridades en la detección temprana del transporte ilegal de especies protegidas antes de que abandonen las islas o el país.

Decomisan más de 21,800 aletas de tiburón en operativo en Guayaquil

La FCD destacó que estas unidades caninas demostraron su efectividad en un caso ocurrido en abril pasado durante un operativo en la ciudad de Guayaquil, donde uno de los perros alertó a las autoridades sobre un cargamento sospechoso declarado como “buche de pescado”.

Tras la inspección, se encontraron más de 21 mil 800 aletas de tiburón ocultas y destinadas al mercado internacional sin los permisos correspondientes.

Galápagos refuerza protección de su biodiversidad única

En 1978, la Unesco designó a las islas Galápagos, ubicadas a unos 970 kilómetros de la costa continental de Ecuador, como Patrimonio Natural de la Humanidad, debido a su riqueza natural y biodiversidad única.