El proyecto que está salvando tiburones y rayas atrapados por accidente en Brasil

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Proyecto de Brasil para salvar rayas y tiburones. Foto: Xinhua/ilustrativa

Un proyecto desarrollado en el litoral del estado de Paraná, en Brasil, se ha convertido en referencia internacional por rescatar, monitorear y rehabilitar rayas y tiburones capturados accidentalmente en redes de pesca, mediante un sistema permanente de recuperación considerado único en el mundo para especies marinas amenazadas.

La iniciativa forma parte del Programa de Recuperación de la Biodiversidad Marina (Rebimar), desarrollado en la costa de Paraná con apoyo de la empresa estatal Petrobras y de instituciones científicas.

La raya viola de hocico corto, principal foco del proyecto

El programa de Brasil centra gran parte de sus esfuerzos en la raya viola de hocico corto (Zapteryx brevirostris), conocida localmente como “raia gardino”, una especie considerada críticamente amenazada que habita el sur y sureste de Brasil y el litoral argentino.

La coordinadora del componente de rayas y tiburones del proyecto, Eloísa Pinheiro, explicó que la iniciativa nació para liberar animales atrapados en redes pesqueras, pero evolucionó al comprobar que muchos ejemplares no sobrevivían tras ser devueltos inmediatamente al océano.

“Comenzamos a preguntarnos si esos animales realmente sobrevivían después de la captura, si estaban heridos o en condiciones de regresar al océano”.

El centro de recuperación monitorea el estrés y la salud de los animales antes de liberarlos

Las rayas capturadas incidentalmente por pescadores artesanales durante la pesca de lenguado pueden permanecer hasta 48 horas atrapadas en las redes antes de ser trasladadas al centro de recuperación.

Posteriormente, los animales permanecen alrededor de 24 horas en piscinas especiales con control de calidad del agua y monitoreo fisiológico.

Los investigadores realizan análisis de sangre para medir los niveles de estrés antes y después del proceso de recuperación.

Según Pinheiro, los indicadores inicialmente elevados disminuyen prácticamente a cero después del periodo de rehabilitación.

“Ese es el momento en que entendemos que el animal está nuevamente apto para volver al mar”.

Programa de Brasil es considerado único en el mundo

La coordinadora del proyecto, Renata Daldin, señaló que no existe otro programa similar dedicado de manera permanente a la recuperación de rayas y tiburones afectados por la pesca incidental.

“No conocemos ningún otro programa con un espacio permanente de recuperación de rayas y tiburones debilitados por la pesca incidental”.

Los investigadores desarrollaron protocolos para reducir el estrés de las rayas

El proyecto también creó protocolos innovadores de manejo destinados a disminuir el estrés y evitar lesiones durante la recuperación de los animales.

Entre los hallazgos figura que sujetar suavemente el hocico de las rayas ayuda a calmarlas gracias a las estructuras sensoriales conocidas como ampollas de Lorenzini.

Pescadores artesanales y científicos trabajan juntos por la conservación marina

Además del trabajo científico, el programa mantiene una estrecha colaboración con pescadores artesanales que ayudan a identificar y trasladar a los animales más debilitados.

Según las responsables del proyecto, cada vez es más frecuente observar a pescadores liberando ejemplares e incluso cortando sus propias redes para salvar hembras embarazadas o animales jóvenes.

“Eso demuestra una unión muy fuerte entre ciencia y comunidad”.

La contaminación y la pesca industrial amenazan a las rayas y tiburones

Las investigadoras advirtieron que la pesca industrial y la contaminación marina representan actualmente las principales amenazas para estas especies.

Entre las preocupaciones recientes figura la presencia elevada de titanio detectada en algunos organismos analizados, un contaminante asociado al desecho inadecuado de productos electrónicos.

“Todavía no sabemos exactamente qué efectos puede causar este contaminante en la fisiología de los animales, pero es una señal de alerta importante”.

Las rayas desempeñan un papel clave en el equilibrio del ecosistema marino

Las rayas cumplen funciones fundamentales para el ecosistema marino al remover sedimentos y redistribuir nutrientes en el fondo del océano.

Además, forman parte de la cadena alimentaria tanto como depredadoras como presas de otras especies, incluidos los tiburones martillo.

El proyecto también impulsa la educación ambiental en comunidades y escuelas

Las liberaciones de especies que no poseen aguijón pueden realizarse junto a escuelas y comunidades locales, acercando a niños y adultos a la conservación marina.

Según Pinheiro, muchas personas desconocían la presencia de rayas y tiburones en esta región del litoral brasileño, por lo que el proyecto también contribuye a generar conciencia ambiental y fortalecer el vínculo entre la población y la biodiversidad marina.

El proyecto Rebimar recibe apoyo de Petrobras desde 2009 y forma parte del Programa Petrobras Socioambiental, dedicado al financiamiento de iniciativas de conservación en distintas regiones de Brasil.