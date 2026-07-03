Ulama: el juego de pelota de 3,500 años que sigue vivo en la Ciudad de México

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Ulama, juego ancestral mexicano. Foto: Xinhua

Mientras millones de aficionados en todo el mundo siguen la Copa Mundial 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá, en un rincón del norte de la capital mexicana niños y adultos golpean con la cadera una pelota de hule de 3 kilos y medio para mantener viva una tradición con más de 3 mil 500 años de historia.

El ulama, derivado del náhuatl ullamaliztli, que puede traducirse como “juego con pelota de hule”, se le considera uno de los deportes más antiguos del continente y una de las expresiones culturales más representativas de la antigua Mesoamérica.

El juego de pelota mesoamericano fue practicado por olmecas, mayas y aztecas

De acuerdo con registros históricos, el ulama fue practicado por culturas como los olmecas, mayas, zapotecas y aztecas, y representaba mucho más que una actividad recreativa.

El juego funcionaba como un instrumento político, un rito cosmogológico y una forma de resolver conflictos entre comunidades.

🔵 #VIDEO Mientras millones de aficionados en todo el mundo siguen estos días la Copa Mundial de la FIFA 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá, en un rincón del norte de la capital mexicana un grupo de niños y adultos juegan el #ulama o "juego con pelota de hule", con… pic.twitter.com/hfWni6MaVe — China Xinhua Español (@XHespanol) June 27, 2026

La conquista española prohibió el ulama, pero logró sobrevivir en México

Tras la conquista española, el juego se prohibió y muchas de sus canchas se destruyeron.

Su práctica logró sobrevivir principalmente en comunidades remotas del estado de Sinaloa, aunque en años recientes ha retomado presencia, incluso de manera simbólica, en entidades como Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México.

Ulama, juego ancestral de pelota en México. Foto: Xinhua

El ulama de cadera mantiene viva la tradición en la Ciudad de México

Actualmente, el Centro Cultural Faro Azcapotzalco Xochicalli alberga desde hace años un taller dedicado al ulama de cadera, modalidad considerada la más cercana a las descripciones históricas del juego prehispánico.

Para el psicólogo, tallerista y entrenador de ulama, José Jorge Hernández, el significado del juego trasciende el ámbito deportivo.

“Es un deporte ancestral que ha corrido en Mesoamérica a través de los tiempos y es el primer deporte autóctono, ancestral”.

Practicantes destacan el valor cultural y espiritual del ulama

Entre quienes practican este deporte se encuentra Marvin Germán Chama, estudiante y emprendedor digital de 35 años, quien aseguró que el juego lo conecta consigo mismo y con el momento presente.

“Muchas cosas de la espiritualidad hablan de estar en el presente (…) y este es un deporte que justo te lleva a eso: a estar en el presente”.

Un torneo en septiembre confirma que el ulama sigue siendo un deporte vivo

El Centro Cultural Faro Azcapotzalco Xochicalli albergará en septiembre un torneo con alrededor de 30 equipos en categorías varonil, femenil e infantil.

Para entrenadores y practicantes, esta participación demuestra que el ulama no es un deporte en decadencia, sino una tradición viva que continúa despertando pasión en el norte de la Ciudad de México.