Carne argentina sale a conquistar el interior de China con sabor, tango y tradición

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La carne argentina busca llegar a China. Foto: Xinhua

La carne vacuna argentina intensifica su estrategia de expansión en China con campañas promocionales en ciudades emergentes de gran potencial de consumo, una apuesta que busca consolidar su liderazgo en el mercado asiático y fortalecer el posicionamiento internacional de uno de los productos más emblemáticos de Argentina.

Argentina apuesta por nuevas regiones de China para impulsar sus exportaciones

La carne vacuna argentina redobla su apuesta en China con una estrategia orientada a ganar espacio en más ciudades pujantes del interior del país asiático, más allá de los tradicionales mercados de Beijing y Shanghai, mediante acciones de promoción que combinan gastronomía, cultura e identidad local.

Chongqing, una de las ciudades más dinámicas y pobladas de China, fue la primera elegida por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) para desplegar una campaña que durante cuatro meses busca acercar este producto emblemático del país sudamericano a nuevos consumidores.

La iniciativa forma parte de una estrategia destinada a ampliar el reconocimiento internacional de la carne argentina, así como explorar nuevas oportunidades comerciales en su principal destino de exportación.

En entrevista con Xinhua, el presidente del IPCVA, Georges Breitschmitt, explicó que Chongqing fue seleccionada por su peso demográfico, dinamismo económico y potencial de consumo.

“Se ha seleccionado la ciudad de Chongqing, que uno se sorprende porque no dejan de ser más de 30 millones de habitantes; es una ciudad pujante, importante; ahí hemos hecho un lanzamiento con la cadena de hoteles Marriot, por varios meses, para empezar a mostrar lo que son las cualidades de la carne argentina y con perspectivas a poder seguir ampliando el mercado”, explicó Breitschmitt.

Gastronomía, cultura y tradición para promocionar la carne argentina

Breitschmitt destacó además la buena recepción observada durante las actividades promocionales.

“Nos ha alegrado el hecho de ir a un mercado donde se van a abastecer las familias de la ciudad” y comprobar que incluso ya había presencia de carne argentina, agregó.

La propuesta incluye distintas experiencias gastronómicas elaboradas con carne de producción local, adaptadas a preparaciones tradicionales así como a las preferencias culinarias chinas, todo ello acompañado de expresiones culturales como espectáculos de tango argentino y demostraciones de cortes típicos consumidos en Argentina.

Ambientamos los espacios con temática argentina, incorporando imágenes vinculadas a la cultura gauchesca y al poncho. Los asistentes pudieron degustar la carne en distintas preparaciones, desde el clásico bife hasta versiones adaptadas al estilo culinario de esa ciudad china, destacó Breitschmitt.

Chongqing adapta la carne argentina a su tradicional hot pot

La experiencia también incorpora formatos de consumo característicos de Chongqing, una ciudad reconocida por su gastronomía picante, incluyendo cortes especialmente preparados para el tradicional hot pot chino.

Según el IPCVA, el comercio de carne vacuna argentina con China comenzó a consolidarse hace más de dos décadas, aunque las acciones de promoción estuvieron históricamente concentradas en Beijing y Shanghai, por lo que “desde hace tiempo existía interés por extender las acciones promocionales hacia otras regiones de China”.

China, principal mercado para las exportaciones de carne argentina

China representa actualmente el principal destino de las exportaciones argentinas de carne vacuna en términos de volumen. De acuerdo con datos del instituto, Argentina produce alrededor de tres millones de toneladas anuales, de las cuales cerca de un millón se destinan al mercado externo, y aproximadamente el 70% de ese volumen exportado tiene como destino el país asiático.

“Eso refleja la importancia que tiene para la Argentina el mercado chino en términos de volumen y también en términos de precios”, señaló Breitschmitt.

Durante su visita a Chongqing, la delegación argentina también observó la relevancia que tienen distintos subproductos bovinos, particularmente las menudencias, dentro de la gastronomía local, un segmento que el sector considera estratégico para ampliar eventualmente el intercambio comercial entre ambos países.

El IPCVA analiza expandir la estrategia a más ciudades chinas

El presidente del IPCVA señaló además que la experiencia desarrollada en Chongqing podría replicarse próximamente en otras ciudades chinas, aprovechando futuras misiones comerciales y eventos como la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE).

“Ya estamos pensando aprovechar el viaje que se hace en noviembre para la próxima feria de la CIIE para identificar dos o tres ciudades más para hacer el mismo lanzamiento”, remarcó.

Producción sustentable, una ventaja competitiva de la carne argentina

De cara a los próximos meses, el organismo prevé continuar profundizando las acciones de posicionamiento en China no solo para incrementar las ventas, sino también para destacar atributos vinculados a la producción sustentable de la carne argentina.

“China nos ofrece la oportunidad de hacer conocida la carne argentina en el interior de ese país y mostrar que es una carne producida en forma sustentable y con elevados estándares. Somos uno de los pocos países donde los animales hoy, la mayor proporción de su vida, están al aire libre pastando en las Pampas, características que cada vez son más valoradas por los consumidores y que nosotros queremos salir a mostrar que cumplimos”, concluyó Breitschmitt.