Beijing supera los 10 millones de viajeros internacionales en lo que va de 2026

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Turista en Beijing. Foto: Xinhua

Los viajes transfronterizos en Beijing superaron los 10 millones en lo que va de 2026, un aumento interanual del 10.5 % que permitió alcanzar esta cifra más de dos semanas antes que en 2025, informó la Estación General de Inspección Fronteriza de Entradas y Salidas de Beijing.

Los ciudadanos extranjeros representaron más del 30% del total de cruces registrados en los puertos de Beijing, con más de 3.4 millones de viajes, lo que supone un crecimiento superior al 30% respecto al mismo periodo del año pasado, indicó Liu Yan, funcionario de la estación.

De todos los visitantes procedentes del exterior que ingresaron al país, más de 1.25 millones lo hicieron a través de los puntos de entrada de la capital china bajo las políticas de exención de visado en China o mediante permisos temporales de entrada. La mayoría de estas llegadas estuvo relacionada con actividades turísticas, intercambios comerciales y reuniones familiares.

Crecen los visitantes extranjeros en Beijing

Las autoridades señalaron que el aumento de los visitantes extranjeros en China ha contribuido significativamente al crecimiento del flujo de pasajeros internacionales en la capital.

El fortalecimiento de la conectividad aérea y las medidas de facilitación migratoria impulsadas por el Gobierno chino han favorecido la llegada de viajeros de distintos países, especialmente para actividades turísticas y de negocios.

Medidas de visado impulsan los viajes internacionales

China mantiene actualmente una serie de políticas destinadas a facilitar la movilidad internacional, incluidas exenciones unilaterales y recíprocas de visado, así como programas de tránsito sin visa para ciudadanos de diversos países.

Estas medidas han favorecido el aumento de los viajes internacionales en China y también han fortalecido la recuperación del sector turístico y de los intercambios económicos con el exterior.

Por otra parte, los residentes de la parte continental china realizaron 6.033 millones de viajes transfronterizos a través de los puertos de Beijing durante los primeros meses de 2026. Entre los destinos más populares figuran la República de Corea, Tailandia y Singapur.

Las autoridades prevén que el flujo de pasajeros continúe creciendo durante la temporada alta de verano, impulsado por la expansión del turismo en China y la creciente demanda de desplazamientos internacionales.