Pablo Neruda habla en chino: lanzan audioguía para sus casas museo en Chile

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Los visitantes chinos de las casas museos podrán oír a Neruda. Foto: Xinhua

Para que los visitantes de China puedan entender cada detalle en las casas museo del poeta chileno Pablo Neruda (1904-1973), la Fundación Neruda lanzó una audioguía en idioma chino para las tres residencias del Premio Nobel de Literatura 1971.

En el Espacio Estravagario, una sala multipropósito de esta fundación que preserva el legado del vate chileno, y a un costado de la casa museo La Chascona, se presentó esta nueva herramienta para que las personas que provienen del país asiático puedan entender en su lengua cada rincón de la residencia.

El presidente de la Fundación Neruda, Álvaro Insunza, explicó que este es “un paso importante para acercar aún más dos culturas que, pese a la distancia geográfica, comparten una profunda tradición poética y una valoración especial por la literatura y las artes”.

Pablo Neruda, puente cultural entre Chile y China

Subrayó que la relación entre Chile y China tiene una historia que encuentra en Pablo Neruda uno de “sus protagonistas fundamentales”. Recordó que mucho antes del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, en 1970, Neruda “ya había contribuido a tender puentes culturales entre nuestros pueblos”.

“Sus viajes a China y su amistad con el gran poeta Ai Qing, una de las figuras más importantes de la poesía china del siglo XX, dieron origen a un diálogo intelectual y humano que marcó el inicio de un conocimiento mutuo entre ambas tradiciones literarias”, comentó.

Insunza detalló que la empresa Sancel Communications realizó la traducción. Subrayó que “la cultura, la poesía y el conocimiento mutuo continúan siendo herramientas fundamentales para fortalecer la amistad entre nuestros pueblos”.

Visitantes podrán escuchar a Neruda en chino. Foto: Xinhua

Un nuevo atractivo para el turismo cultural y literario

A su vez, el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, aseveró en la ceremonia que “este hogar espiritual, que alberga los ideales de toda la vida de Neruda, contará desde ahora con un espacio especialmente dirigido a los lectores chinos”.

“A través de la poesía como vínculo, esta iniciativa pone en práctica la visión de nuestra época: el intercambio igualitario entre distintas civilizaciones, el aprendizaje mutuo y la convivencia armoniosa”, dijo.

Profundizó que las tres casas de Neruda conservan manuscritos, libros, pinturas, objetos náuticos y huellas de su vida cotidiana.

“No solo son hitos culturales de Chile, sino también un patrimonio espiritual compartido por toda la humanidad. La creación de este sistema de audioguía en chino ofrecerá a los amantes de la poesía y turistas chinos un canal autorizado y sistemático para visitar y aprender”, celebró.

Abundó que, a su vez, permitirá que los visitantes recorran de manera inmersiva las colecciones de la casa museo, comprendan el itinerario creativo del poeta y conozcan sus destacadas contribuciones a la amistad entre China y Chile.

Las tres casas museo de Pablo Neruda

Neruda tuvo tres casas en Chile, consideradas como parte de su obra poética por las eclécticas características de cada una y que en la actualidad funcionan como museos.

Además de La Chascona, que en el argot chileno significa “despeinada” y se encuentra en Santiago, se suman La Sebastiana y su residencia en Isla Negra, que es la única que no tiene nombre, pero es donde descansan sus restos, ambas en la región de Valparaíso.

Tras la ceremonia, una delegación china encabezada por el embajador recorrió La Chascona con el nuevo sistema de audioguía, un aparato similar a un celular con audífonos que explica las diversas secciones de la casa y cuyo guion es una fiel reproducción del texto de la audioguía en español.

El legado de Neruda en China

El director ejecutivo de la Fundación Neruda, Fernando Sáez García, quien también participó en el recorrido, dijo a Xinhua que la obra de Neruda ha sido traducida y publicada en China en casi su totalidad.

Comentó que la delegación se impresionó por el gran número de objetos chinos de Neruda, traídos en los diversos viajes que realizó al país asiático, como una teja típica de una casa china con una escultura montada y serigrafías del país asiático.