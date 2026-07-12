Del telar al balón: la tradición china que conquista al Mundial 2026

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Una pieza de brocado zhuang con forma de balón de futbol. Foto; Xinhua

Mientras la Copa Mundial 2026 concentra la atención de millones de aficionados en todo el mundo, el milenario brocado zhuang de la región china de Guangxi vive uno de los momentos de mayor visibilidad internacional de su historia gracias a su incorporación a productos oficiales vinculados al torneo.

Con la aprobación de la FIFA, China puso en marcha el proyecto especial “El patrimonio cultural inmaterial se une al Mundial”, iniciativa que integró diversas técnicas tradicionales del país en artículos culturales y creativos dirigidos a los seguidores del campeonato.

El patrimonio cultural inmaterial de China llega al futbol mundial

Además del brocado zhuang de Guangxi, el proyecto incorporó el bordado yi de Yunnan y el tejido de cáñamo de Ningxia, transformando estas expresiones culturales en productos destinados al mercado internacional durante la celebración del Mundial.

Reconocido como patrimonio cultural inmaterial nacional, el brocado zhuang representa el sentido estético y la sabiduría del pueblo zhuang y tradicionalmente se utilizaba en prendas típicas y tapices.

Artesanos combinaron tradición y diseño para crear productos oficiales del Mundial

Tan Xiangguang, heredera representativa de las técnicas de tejido del brocado zhuang de Guangxi, diseñó junto a su equipo una colección original inspirada en la Copa Mundial 2026.

La artesana explicó que el desafío consistió en combinar los motivos tradicionales del brocado con la identidad visual del torneo, conservando la esencia artesanal y cumpliendo al mismo tiempo con las exigencias de la FIFA en materia de colores, materiales y embalaje.

“Solo para desarrollar los prototipos tuvimos que repetir el proceso entre siete y ocho veces”.

Los productos del brocado zhuang impulsan empleo y desarrollo en comunidades rurales

Tras recibir la autorización oficial para comercializar los productos en China, la demanda comenzó a crecer rápidamente y el equipo tuvo que trasladar parte de la producción a talleres rurales de distintas localidades.

La aldea de Kenshan, ubicada en la ciudad de Hechi, asumió parte de la elaboración de artículos como balones de fútbol, colgantes decorativos y otros productos relacionados con el torneo.

El éxito comercial beneficia a mujeres y familias de bajos ingresos

Según datos del proyecto, el primer lote de miles de pedidos permitió generar empleo para más de 30 mujeres de la aldea y personas de bajos ingresos.

Las trabajadoras con mayor experiencia incrementaron sus ingresos mensuales entre 3 mil y 5 mil yuanes, además de poder desarrollar la actividad desde sus propios hogares.

Wei Xiaoyan, una de las participantes del programa de capacitación, destacó el orgullo que representa ver cómo esta artesanía tradicional puede llegar a mercados internacionales.

“Los balones de brocado zhuang permiten que más personas conozcan esta artesanía tradicional. Incluso podrían venderse en Estados Unidos y México”.

El proyecto también abre oportunidades para personas con discapacidad

El asentamiento de reubicación del distrito de Mashan, en la ciudad de Nanning, recibió un primer lote de 5 mil pedidos para su procesamiento, beneficiando a cerca de 200 familias reubicadas y personas con discapacidad.

Lan Yufei participa en la elaboración de productos desde su hogar mientras cuida de su familia.

“Me siento muy orgullosa de poder ganar dinero cada día para mantener a mi familia y de que mis trabajos de costura puedan venderse en el extranjero”.

El brocado zhuang busca consolidar su presencia en los mercados internacionales

Especialistas consideran que la llegada del brocado zhuang al Mundial representa mucho más que una licencia comercial y constituye una nueva forma de transmisión y promoción de la cultura tradicional china.

Actualmente, los productos oficiales elaborados con esta técnica se comercializan en tiendas físicas y plataformas digitales, además de puntos de venta instalados en áreas de servicio de autopistas en China.

Balones, uniformes deportivos y colgantes que combinan los motivos tradicionales zhuang con la imagen oficial de la FIFA se han convertido en una nueva vitrina internacional para esta artesanía.

Para Tan Xiangguang, el siguiente paso será colaborar con más eventos internacionales y marcas reconocidas para consolidar una presencia estable del brocado zhuang en los mercados globales y fortalecer la proyección internacional de esta expresión cultural china.