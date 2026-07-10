381 unicornios y una apuesta masiva por la IA: así avanza China

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China destaca por empresas unicornio. Foto: Xinhua

China cuenta ya con 381 empresas unicornio y se mantiene como la segunda mayor potencia mundial en este segmento, impulsada principalmente por la inteligencia artificial, los semiconductores, las ciencias de la vida y las nuevas energías.

La cifra representa un incremento de 38 compañías respecto al año anterior, según el Índice Global de Unicornios 2026 elaborado por el Instituto de Investigación Hurun y publicado recientemente en Guangzhou.

Estados Unidos lidera, pero China se mantiene en segundo lugar

El informe señala que el número de empresas unicornio en el mundo alcanzó un récord histórico de 1.603 compañías, un aumento interanual del 5,3%.

La valorización conjunta de estas firmas asciende a 54 billones de yuanes, equivalentes a aproximadamente 7,92 billones de dólares.

A nivel global, Estados Unidos lidera el ranking con 806 unicornios, 48 más que hace un año, lo que representa el 50,3% del total mundial.

Por detrás se sitúa China, con 381 empresas unicornio, consolidándose como el segundo ecosistema más importante del mundo para este tipo de compañías emergentes.

Inteligencia artificial y semiconductores impulsan el crecimiento

Las empresas unicornio del país se concentran principalmente en sectores considerados estratégicos para la economía del futuro.

Entre ellos destacan los semiconductores, la inteligencia artificial (IA), las ciencias de la vida y las nuevas energías.

Según explicó Rupert Hoogewerf, conocido también por su nombre chino, Hu Run, el enfoque de las empresas unicornio ha evolucionado significativamente durante los últimos ocho años.

El directivo señaló que el liderazgo pasó primero por el comercio electrónico, posteriormente por la tecnología financiera, y actualmente se concentra cada vez más en la inteligencia artificial.

La IA se acerca al liderazgo mundial entre los unicornios

De acuerdo con el informe, durante 2025 las empresas dedicadas a la inteligencia artificial crecieron a un ritmo superior al de cualquier otra industria.

Actualmente, el número de unicornios de IA prácticamente iguala al de las compañías de tecnología financiera a nivel mundial.

Sin embargo, la valoración combinada de las firmas de inteligencia artificial ya es aproximadamente tres veces superior a la del sector fintech.

Ventaja en industrias estratégicas

Rupert Hoogewerf destacó además que el país ha logrado superar al resto del mundo en áreas como los semiconductores, las nuevas energías, la robótica y la denominada economía de baja altitud, vinculada principalmente al desarrollo de drones y nuevas formas de movilidad aérea.

Qué es una empresa unicornio

El Índice Global de Unicornios 2026 clasifica a las empresas emergentes fundadas después del año 2000 cuya valoración alcanza al menos los mil millones de dólares y que todavía no cotizan en bolsa.

El Instituto de Investigación Hurun, con sede en Shanghai, comenzó a realizar este seguimiento en 2017 y la edición publicada este año corresponde a la octava del estudio.

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