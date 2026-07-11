Los robots inteligentes ya hacen este trabajo que antes parecía imposible

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Robots inteligentes en campos de algodón. Foto: Xinhua

Los campos de algodón del norte de Xinjiang, en el noroeste de China, entran en una etapa clave de crecimiento y manejo agrícola con la incorporación de robots inteligentes capaces de realizar tareas de fumigación, deshierbe y cosecha de manera autónoma.

La implementación se lleva a cabo en operaciones de cultivo de algodón a gran escala en la prefectura de Changji, donde estas tecnologías comienzan a formar parte de las labores agrícolas, en un avance hacia modelos de producción impulsados por la inteligencia artificial (IA).

IA y navegación satelital para trabajar en el campo

Los robots fueron desarrollados con tecnología de inteligencia artificial y operan con apoyo del Sistema de Navegación por Satélite BeiDou, lo que les permite desplazarse y trabajar de forma autónoma incluso en entornos agrícolas complejos.

Las máquinas están diseñadas para ejecutar distintas tareas dentro del cultivo, entre ellas la fumigación de alta precisión, el deshierbe y la cosecha del algodón.

Ajustan la fumigación según el crecimiento del cultivo

Según explicó Hao Xiuqiang, representante de la empresa desarrolladora de los robots, el sistema puede modificar de manera dinámica las labores de fumigación de acuerdo con el estado del cultivo y las condiciones específicas del terreno.

“El robot puede ajustar dinámicamente la fumigación según el crecimiento del algodón y las condiciones del campo. Esto mejora la eficacia de los pesticidas en un 30%, reduce los residuos y la contaminación, y ayuda a los agricultores a reducir costos y aumentar sus ingresos”, señaló Hao Xiuqiang.

Operaciones en tiempo real y agricultura de precisión

Los equipos también pueden adaptar sus operaciones en tiempo real según las condiciones de crecimiento del algodón y el entorno del campo, permitiendo una aplicación más precisa de los insumos agrícolas. La incorporación de estas tecnologías forma parte de la adopción de herramientas de agricultura inteligente y sistemas de producción apoyados por inteligencia artificial en las zonas algodoneras de Xinjiang.