La ESA advierte: las olas de calor ya confirman una tendencia de calentamiento global

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El cambio cllimático detrás del calor en Europa. Foto: Xinhua

Las olas de calor cada vez más intensas y recurrentes que afectan a distintas regiones del mundo representan una clara señal del calentamiento global y ya no pueden considerarse eventos climáticos aislados, afirmó Rune Floberghagen, jefe del Departamento de Acción Climática, Sostenibilidad y Ciencia de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Durante una entrevista concedida a Xinhua en Dublín, Irlanda, el funcionario explicó que existe un amplio consenso entre modeladores y especialistas del clima respecto a que el planeta atraviesa un periodo sostenido de temperaturas promedio más elevadas.

Histórica ola de calor en Europa provoca afectaciones y presión sobre servicios

La advertencia se produce mientras una histórica ola de calor en Europa afecta a varios países, provocando muertes, cortes de energía, presión sobre los servicios de salud y el cierre temporal o la reducción de horarios en diversos sitios emblemáticos.

“Una ola de calor que dure varias semanas puede ocurrir, pero cuando intensas olas de calor ocurren consistentemente año con año, ya no se pueden considerar como una coincidencia de ciertos fenómenos climáticos”, señaló Floberghagen.

El calentamiento global también impulsa fenómenos climáticos extremos

El funcionario añadió que el calentamiento global también se manifiesta mediante otros fenómenos climáticos extremos, como lluvias más intensas, vientos más fuertes, tifones y huracanes, los cuales se presentan con mayor frecuencia e intensidad.

Los datos satelitales ofrecen evidencia del cambio climático, destaca la ESA

Asimismo, destacó que los registros climáticos de largo plazo y la información estadística obtenida desde el espacio ofrecen evidencia clara sobre estos cambios.

“La información que recibimos desde el espacio, los registros de información climática y la información estadística sobre lo que ocurre no mienten”, afirmó.

La información climática basada en satélites debe apoyar la toma de decisiones

Finalmente, pidió que la información climática basada en satélites llegue de forma más efectiva a los responsables de la toma de decisiones a nivel nacional, regional y municipal, con el objetivo de fortalecer las respuestas ante el aumento de las temperaturas y la creciente severidad de los fenómenos climáticos.

“El espacio ofrece información, pero también puede ser parte de la solución”, concluyó.