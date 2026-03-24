ONU-Habitat elige a la Ciudad de México como sede del Foro Urbano Mundial 2028

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CDMX será sede del Foro Urbano Mundial (WUF 14). Foto: Xinhua

La Ciudad de México fue elegida como sede de la 14ª edición del Foro Urbano Mundial 2028 (WUF 14), uno de los encuentros más importantes a nivel global sobre desarrollo urbano sostenible, informó el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat). La designación posiciona a México como un actor clave en la agenda internacional de ciudades resilientes e inclusivas.

Desde Nairobi, la directora ejecutiva de ONU-Habitat, Anaclaudia Rossbach, felicitó a los gobiernos federal y capitalino por obtener la candidatura, destacando su liderazgo y compromiso con la urbanización sostenible.

“Extiendo mis más sinceras felicitaciones al Gobierno de México y al Gobierno de la Ciudad de México por este importante logro, que refleja su liderazgo, su visión de futuro y su firme compromiso con el avance de un desarrollo urbano inclusivo, sostenible y resiliente”.

¿Qué es el Foro Urbano Mundial y por qué es clave para las ciudades?

El Foro Urbano Mundial (WUF) es la principal plataforma global para debatir sobre el futuro de las ciudades y los asentamientos humanos sostenibles. Fue establecido en 2001 por la Asamblea General de la ONU y desde 2002 es convocado por ONU-Habitat.

En este espacio participan responsables de políticas públicas, gobiernos locales, especialistas y organizaciones civiles, con el objetivo de impulsar soluciones frente a retos como:

Crecimiento urbano acelerado

Cambio climático en ciudades

Desigualdad y acceso a vivienda

Movilidad y desarrollo territorial

América Latina, en el centro del debate urbano global

Rossbach subrayó que el regreso del foro a América Latina ocurre en un momento clave, ya que la región enfrenta desafíos urbanos complejos y urgentes, como la expansión desordenada de las ciudades, la crisis de vivienda y la necesidad de infraestructura sostenible.

La elección de la Ciudad de México para albergar el Foro Urbano Mundial 2028 refuerza su papel como laboratorio urbano y punto estratégico para discutir soluciones que impacten a millones de personas en todo el mundo.

México, protagonista en la agenda de ciudades sostenibles

Con este anuncio, México se consolida como un referente en temas de desarrollo urbano, al abrir sus puertas a líderes internacionales que buscarán trazar el futuro de las ciudades.

El WUF 14 no sólo atraerá la atención global, sino que también podría impulsar inversiones, cooperación internacional y proyectos que transformen la vida urbana en el país.

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