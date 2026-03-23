El clima de la Tierra nunca había estado tan desequilibrado: alerta global de la OMM

GENERANDO AUDIO...

El clima de la Tierra está más desequilibrado, según OMM. Foto: Xinhua

El clima de la Tierra atraviesa uno de sus momentos más críticos. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el planeta está más desequilibrado que nunca, impulsado por el aumento de los gases de efecto invernadero, el calentamiento acelerado de los océanos y el deshielo global, una combinación que ya está provocando eventos extremos en todo el mundo.

Informe de la OMM confirma desequilibrio climático histórico

En el marco del Día Meteorológico Mundial, que se celebra el 23 de marzo, la OMM presentó el informe Estado del Clima Mundial 2025, donde analiza indicadores clave como:

Concentraciones de gases de efecto invernadero

Temperatura global

Calor y acidificación del océano

Aumento del nivel del mar

Extensión del hielo en el Ártico

Deshielo de glaciares

El documento confirma también que el clima global ha alcanzado niveles sin precedentes de alteración.

2025, entre los años más cálidos jamás registrados

El informe señala que el periodo 2015-2025 concentra los 11 años más cálidos de la historia registrada.

Además, 2025 se posicionó como el segundo o tercer año más cálido, con una temperatura aproximada de 1.43°C por encima del promedio de 1850-1900, una cifra que refleja la aceleración del calentamiento global.

Este escenario ha intensificado fenómenos extremos como:

Olas de calor

Lluvias intensas

Ciclones tropicales

Eventos que han causado afectaciones severas en economías y sociedades a nivel global.

Océanos en niveles récord de calentamiento

Uno de los datos más alarmantes del informe es el estado de los océanos.

El océano global no sólo continúa calentándose, sino que también absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono. En las últimas dos décadas, ha captado energía equivalente a 18 veces el consumo energético anual de la humanidad.

En 2025, el contenido de calor oceánico, hasta los 2 mil metros de profundidad, alcanzó su nivel más alto desde que existen registros, superando el récord de 2024.

Gases de efecto invernadero siguen en aumento

Los datos de estaciones de monitoreo revelan que los tres principales gases de efecto invernadero continúan incrementándose:

Dióxido de carbono (CO ₂)

Metano (CH ₄)

Óxido nitroso (N₂O)

Este aumento sostenido es el principal motor del desequilibrio climático global.

El desequilibrio energético de la Tierra alcanza nuevo máximo

Por primera vez, el informe incorpora el desequilibrio energético de la Tierra como indicador clave.

Este concepto mide la diferencia entre la energía que entra al planeta y la que se libera al espacio. Cuando ese balance se altera, el sistema climático se desestabiliza.

Así, de acuerdo con la OMM, este desequilibrio energético ha crecido de forma constante desde 1960, con un aumento acelerado en los últimos 20 años.

En 2025, alcanzó su nivel más alto registrado, confirmando que el planeta está acumulando más calor del que puede liberar.