Celebran en Astaná acto de presentación del quinto volumen de “Xi Jinping: La gobernación y administración de China”

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“Xi Jinping: La gobernación y administración de China”. Foto: Xinhua

Un acto de promoción del quinto volumen de “Xi Jinping: La gobernación y administración de China” se celebró este miércoles en Astaná, capital de Kazajistán.

Los participantes señalaron que el quinto volumen presenta los últimos logros del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era y constituye una obra autorizada que puede ayudar a la comunidad internacional a comprender la modernización china y la China contemporánea.

China y Kazajistán son compañeros de viaje en el camino hacia la modernización, afirmaron, y añadieron que profundizar los intercambios entre ambos países sobre experiencias de gobernanza centrados en las importantes obras de Xi tiene una gran importancia para impulsar la construcción de una comunidad de futuro compartido China-Kazajistán.

Celebran en Astaná acto de presentación | Fuente: Xinhua

Al intervenir en el acto, Elnur Beisenbayev, jefe del Departamento de Política Interior de la Oficina Ejecutiva del Presidente de Kazajistán, afirmó que el evento dedicado al libro marca un nuevo hito en el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones kazaja y china.

Kazajistán está llevando a cabo una serie de reformas económicas y sociales y acelerando su modernización sobre la base de las propias condiciones nacionales del país, afirmó Beisenbayev, quien destacó que ambos países comparten muchas similitudes en su avance por el camino de la modernización.

La filosofía de gobernanza y las estrategias de desarrollo reflejadas en el libro poseen un gran valor para Kazajistán, añadió.

Askar Umarov, jefe del Servicio Central de Comunicaciones dependiente del presidente kazajo, señaló que China ha logrado resultados notables en ámbitos como la economía, la ciencia y la tecnología, la cultura, el Estado de derecho y la diplomacia durante las últimas décadas, y que su experiencia merece un estudio profundo y una amplia referencia por parte de Kazajistán.

El quinto volumen refleja las direcciones clave del desarrollo de la China contemporánea, afirmó Umarov, quien añadió que cuanto más profundamente comprenda Kazajistán la lógica del desarrollo y los objetivos a largo plazo de China, más fructíferos serán los intercambios y la cooperación entre ambos países.

Gulnar Shaimergenova, directora del Centro de Estudios sobre China en Kazajistán, afirmó que, en medio de unos cambios globales cada vez más acelerados, China ha seguido siendo un importante motor del crecimiento económico mundial y una fuerza clave para la estabilidad internacional.

Foto: Xinhua

Al señalar que las obras de Xi han sido traducidas a decenas de idiomas y han atraído una amplia atención en todo el mundo, afirmó que el pensamiento de Xi ha realizado importantes contribuciones a la construcción de consensos globales y a la respuesta a los grandes desafíos que afronta el desarrollo mundial.

Durante el acto, la parte china entregó a los invitados kazajos ejemplares de la edición en kazajo del cuarto volumen y de la edición en ruso del quinto volumen de “Xi Jinping: La gobernación y administración de China”.

Representantes de think tanks, empresas y universidades de ambos países compartieron historias sobre cómo la cooperación práctica ha beneficiado a las comunidades locales. Los expertos participantes intercambiaron opiniones sobre temas como la comunidad de futuro compartido China-Kazajistán y la cooperación de alta calidad en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

El acto fue organizado conjuntamente por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China, el Grupo de Comunicaciones Internacionales de China y la Embajada de China en Kazajistán. Más de 200 representantes de editoriales, organizaciones de medios de comunicación, think tanks, universidades, empresas y otros sectores de ambos países asistieron al evento.

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