China deja de vender productos y comienza a vender experiencias a los turistas extranjeros

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Turistas internacionales buscan más experiencias. Foto: Xinhua

Los visitantes internacionales que llegan a China están dejando atrás el modelo tradicional centrado en las compras para apostar por experiencias culturales inmersivas y actividades vinculadas al estilo de vida local, una transformación que redefine el perfil del turismo entrante en el país, de acuerdo con un informe publicado por un centro de expertos afiliado a Xinhua.

El documento, titulado “Compras en China: Compartiendo nuevas oportunidades de desarrollo abierto”, fue elaborado por el Instituto Xinhua, centro de pensamiento vinculado a la Agencia de Noticias Xinhua.

El consumo de turismo cultural inmersivo gana terreno entre los turistas extranjeros

Según el informe, el consumo de turismo cultural inmersivo se ha convertido en una nueva tendencia entre los visitantes internacionales.

Los turistas extranjeros completan su experiencia de consumo mediante una participación directa en actividades relacionadas con la cultura tradicional china, como vestir prendas de estilo hanfu, disfrutar de la ceremonia del té y practicar la caligrafía y la pintura.

China transforma las compras en una experiencia ligada a su cultura y estilo de vida

El informe destaca que este cambio convierte las compras en un recorrido por la cultura china y transforma el acto de consumir en un proceso de descubrimiento y participación.

La evolución del turismo pasa de “recorrer lugares de interés a toda prisa” a “buscar experiencias en profundidad”, así como de los “itinerarios estandarizados” hacia los servicios personalizados.

El atractivo del turismo en China combina gastronomía, compras y tradición cultural

El documento señala que el turismo cultural inmersivo permite a los visitantes disfrutar de la gastronomía local y las compras mientras recorren sitios de interés y se sumergen en el atractivo de la vida urbana china y su vínculo con las tradiciones del país.

De esta manera, los turistas experimentan de forma directa el encuentro entre la modernidad de las ciudades y el patrimonio cultural que caracteriza a China.

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