En China, los gatos ya no son sólo mascotas: ahora tienen parques y viajes en tren

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Gatos en China. Fotos: Xinhua

China vive una transformación en su relación con los gatos y las mascotas, con parques temáticos, servicios ferroviarios especiales y un creciente mercado de cuidado animal.

Los gatos en China están ocupando un lugar cada vez más importante en la vida urbana y familiar del país. Desde parques temáticos para felinos rescatados hasta trenes de alta velocidad adaptados para transportar mascotas, el gigante asiático vive una transformación social en la forma en que millones de personas conviven con sus animales de compañía.

Un parque temático de gatos nació junto al río Yangtsé

En Chongqing, en el suroeste de China, un terreno baldío ubicado a orillas del río Yangtsé fue transformado desde 2025 en un parque temático de gatos de 30 mil metros cuadrados.

El espacio funciona como refugio para gatos callejeros abandonados o heridos y se ha convertido también en un lugar donde visitantes interactúan con los animales y cuidadores atienden casos especiales, incluidos gatos con problemas de salud.

Las imágenes del lugar muestran a felinos descansando entre estructuras adaptadas, bebiendo agua de corrientes artificiales y recibiendo atención constante en un entorno pensado para su recuperación y convivencia.

Las mascotas ya son consideradas parte de la familia en China

El crecimiento de iniciativas como este parque refleja un cambio social más amplio en China.

Según el Libro Blanco de la Industria de Mascotas de China de 2026, la población urbana de mascotas, entre perros y gatos, alcanzó los 126 millones en 2025, mientras que el mercado de consumo vinculado a animales de compañía llegó a 312 mil 600 millones de yuanes.

El informe muestra cómo las mascotas dejaron de ser vistas únicamente como animales de compañía para convertirse en “miembros emocionales de la familia”, impulsando nuevos servicios y experiencias adaptadas a ellas.

China amplía los viajes en tren para mascotas

Ese cambio también está llegando al sistema ferroviario chino.

Este año, un récord de 110 estaciones de trenes de alta velocidad y 170 servicios ferroviarios ofrecen transporte de mascotas, una expansión significativa frente a los 54 trenes habilitados anteriormente.

La medida cobra especial relevancia durante los desplazamientos masivos por la Fiesta de la Primavera, considerada la mayor migración humana anual del mundo.

Uno de los casos es el de Liu Xianhao, quien transportó a su gato desde Beijing hasta Hangzhou por 460 yuanes.

“El servicio es realmente amigable con las mascotas. Mi gato llegó en buenas condiciones y el precio es bastante razonable”, comentó.

Cómo funcionan los trenes de alta velocidad para mascotas en China

Los propietarios deben presentarse al menos dos horas antes de la salida con documentos de identidad y certificados de cuarentena animal vigentes.

Las mascotas viajan en cajas especiales instaladas dentro de compartimentos exclusivos de mensajería exprés a bordo de los trenes.

Según Wang Lin, gerente de la oficina de China Railway Express en Hangzhou, los contenedores fueron modernizados con dispensadores inteligentes de agua y sistemas de ventilación de emergencia.

Además, el personal monitorea durante todo el trayecto la temperatura, la humedad y los niveles de oxígeno.

La expansión de parques, servicios de transporte y cuidados especializados refleja cómo millones de familias chinas están incorporando a perros y gatos en su vida cotidiana de una forma cada vez más visible.