El puente más alto del mundo ya es una de las nuevas atracciones turísticas de China

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Ahora el puente más alto del mundo es una atracción turística. Foto: Xinhua

El puente más alto del mundo, ubicado en la provincia china de Guizhou, se ha convertido en una de las nuevas grandes atracciones de turismo en China tras su apertura en 2025, gracias a experiencias como puenting, terrazas de cristal y vistas panorámicas sobre el Gran Cañón de Huajiang, reconocido por Guinness World Records.

El Puente del Gran Cañón de Huajiang, ubicado en la provincia suroccidental china de Guizhou, fue certificado por Guinness World Records como el más alto del mundo con una altura verificada de 626.01 metros.

Desde su entrada en funcionamiento en septiembre de 2025, la estructura se ha convertido en un nuevo destino turístico.

Puenting y terrazas de cristal, entre las atracciones del mega puente

Una de las atracciones ofrecidas es el puenting de realidad virtual. Allí, José Enrique Vera Ortega, estudiante peruano de MBA del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), experimentó la sensación extrema mientras escuchaba el viento rugiendo en sus auriculares.

“Es tan realista que da tanto miedo como el puenting de verdad”, comentó al quitarse las gafas.

No lejos de esa experiencia virtual, visitantes también realizan saltos reales hacia el cañón, de más de 300 metros de profundidad.

El área turística incluye además ascensores panorámicos, paseos sobre superficies de cristal y espectáculos de luces con cortina de agua.

Esta zona fue inaugurada en octubre de 2025 y hasta ahora ha recibido más de 2.4 millones de visitantes chinos y extranjeros.

Después de la experiencia extrema, Vera Ortega visitó Café 625, una cafetería ubicada en la terraza panorámica del puente y abierta a principios de 2026.

Según un trabajador del lugar, los turistas generan hasta 20 mil yuanes diarios en ventas.

La megaobra reduce un trayecto de dos horas a solo dos minutos

Al atravesar el gran cañón, conocido como “la grieta de la Tierra”, la estructura permitió reducir el tiempo de viaje de 2 horas a apenas 2 minutos.

El vano principal del puente alcanza los 1,420 metros, lo que lo convierte en el puente colgante con entramado de vigas de acero de mayor envergadura construido en una zona montañosa.

Guizhou impulsa turismo e infraestructura en el interior de China

Guizhou es la única provincia china sin llanuras y está dominada por paisajes kársticos llenos de barrancos y grietas.

Para superar esas barreras geográficas, la región ha desarrollado una extensa red de túneles y puentes.

Hasta la fecha, la provincia ha construido o está construyendo más de 32 mil puentes y concentra casi la mitad de los 100 más altos del planeta.

“Los puentes significan conexión. Es maravilloso ver la atención que presta Guizhou para conectar a la gente y brindarle mejores oportunidades”, destacó Vera Ortega.

El estudiante peruano aseguró además sentirse sorprendido por el desarrollo del interior de China durante su visita.

“La transformación de China no se da sólo en las metrópolis, sino que el crecimiento está ocurriendo en todo el país”, afirmó.