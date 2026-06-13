Una especie que desapareció hace casi 200 años vuelve a reproducirse en libertad

GENERANDO AUDIO...

Después de 200 años reaparece guacamaya roja. Foto: Xinhua

La guacamaya roja volvió a reproducirse en la Mata Atlántica de Brasil tras casi dos siglos desaparecida de este ecosistema, en un hecho considerado histórico para la conservación ambiental y la recuperación de uno de los biomas más biodiversos del planeta.

La guacamaya roja vuelve a nacer en la Mata Atlántica

El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) confirmó el nacimiento en libertad de dos crías en marzo, en una zona de bosque en regeneración ubicada en el noreste de Brasil.

El regreso de la especie, conocida científicamente como “Ara chloropterus”, forma parte de un programa de reintroducción iniciado en 2022. Esto incluyó la liberación progresiva de aves criadas o rehabilitadas en cautiverio y preparadas para sobrevivir en libertad.

El regreso de una especie clave para la restauración ecológica

El biólogo y documentalista João Paulo Krajewski explicó que el nacimiento de nuevas crías demuestra que el ecosistema volvió a ofrecer condiciones adecuadas para sostener a la especie.

Según el especialista, el éxito reproductivo confirma que las aves lograron readaptarse al entorno y recuperar comportamientos naturales de reproducción, un paso fundamental para la recuperación sostenible de la especie.

La guacamaya roja, también llamada arara roja, había desaparecido de la Mata Atlántica debido a la deforestación intensiva y al tráfico ilegal de fauna.

La Mata Atlántica busca recuperar su biodiversidad

Las áreas elegidas para la reintroducción cuentan con medidas de protección, disponibilidad de alimento y nidos artificiales que facilitaron la adaptación inicial de las aves.

El biólogo Mario Moscatelli señaló que el reto no consiste únicamente en liberar animales, sino en garantizar que permanezcan, se reproduzcan y formen nuevas generaciones en equilibrio con el ambiente.

El caso es visto además como una señal positiva para los esfuerzos de restauración de la Mata Atlántica. Uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, aunque profundamente afectado por la expansión urbana y agrícola.

La reintroducción de especies puede ayudar a regenerar los bosques

Especialistas destacan que aves como la arara roja cumplen un papel importante en la dispersión de semillas y en el mantenimiento de los bosques.

“El regreso de la arara roja grande tiene un efecto multiplicador sobre el ecosistema. No se trata solo de una especie, sino de todo un proceso de restauración ecológica”, explicó Moscatelli.

Además del impacto ambiental, el proyecto podría impulsar el ecoturismo y fortalecer la educación ambiental en comunidades locales.

Los desafíos para proteger a la guacamaya roja continúan

Pese al resultado inicial, los especialistas advirtieron que todavía existen desafíos importantes. Entre ellos ampliar las áreas protegidas, combatir el tráfico ilegal de animales y mejorar la conexión entre fragmentos de bosque.

“El éxito inicial es alentador, pero la conservación es un proceso de largo plazo que requiere políticas públicas continuas y participación de la sociedad”, subrayaron los expertos.