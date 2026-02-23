China lanza su primer modelo de IA para medir el impacto del clima en la Bolsa

GENERANDO AUDIO...

Modelo de IA diseñado para analizar impacto de patrones climáticos. Foto: Xinhua

China reveló su primer modelo de inteligencia artificial (IA) diseñado para analizar el impacto de los patrones climáticos en los mercados financieros, un avance que marca un paso relevante en la gestión de riesgos con conciencia climática, informó la Administración Meteorológica de China (CMA, por sus siglas en inglés).

Shangji, el modelo que conecta clima y mercados financieros

El modelo, denominado Shangji o Stock, fue desarrollado conjuntamente por la Universidad de Fudan, con sede en Shanghai, y el Centro Nacional de Información Meteorológica. Su función principal es evaluar cómo los factores meteorológicos influyen en la valoración de activos, aportando una nueva herramienta para la toma de decisiones de inversión y la evaluación del riesgo financiero, de acuerdo con un informe publicado por el diario Science and Technology Daily.

Cómo funciona el modelo de inteligencia artificial

Zhao Yanxia, desarrolladora principal del modelo y directora del laboratorio clave abierto de la CMA para la meteorología financiera, explicó que Shangji utiliza datos meteorológicos globales reanalizados y datos históricos de negociación bursátil para pronosticar los rendimientos a corto plazo de la mayoría de las acciones del mercado A de China.

Sectores más sensibles al clima

Las pruebas de validación muestran que el modelo puede identificar con precisión industrias altamente sensibles a las condiciones meteorológicas, como:

Energía eólica

Energía solar

Petroquímica tradicional

Construcción

Agricultura

Estos resultados se alinean con los estándares internacionales, indicó Zhao.

Aplicaciones prácticas en finanzas e inversión

Las pruebas retrospectivas de estrategias de inversión basadas en las predicciones del modelo han mostrado “rendimientos positivos sostenidos y estables” en diversos periodos históricos, lo que sugiere un potencial práctico significativo.

Por su parte, Li Hao, profesor del Instituto de Innovación e Incubación en Inteligencia Artificial de la Universidad de Fudan y uno de los desarrolladores, señaló que Shangji tiene amplias perspectivas de aplicación en el sector financiero.

Empresas de sectores sensibles al clima pueden usarlo para la gestión de riesgos climáticos, mientras que bancos y aseguradoras pueden aplicarlo para controlar riesgos en negocios financieros, como el empeño de acciones, y explorar financiamiento relacionado con el clima.

Próximos pasos del modelo Shangji

El equipo de investigación planea ampliar el alcance del modelo para incluir bonos y futuros, con el objetivo de actualizarlo de forma continua y mantenerlo alineado con la dinámica cambiante del mercado.