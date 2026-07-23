Así funcionan las ciudades de cero desechos que China impulsa hacia 2030

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Así será el control de la contaminación por residuos sólidos. Foto: Xinhua

Seis departamentos del Gobierno chino, incluidos el Ministerio de Ecología y Ambiente y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, emitieron conjuntamente un plan para fortalecer la prevención y el control de la contaminación por residuos sólidos durante el período del XV Plan Quinquenal (2026-2030).

El plan fija metas para mejorar la gestión de residuos sólidos hacia 2030

Para 2030, China tiene como objetivo lograr un progreso notable en el tratamiento de la contaminación por residuos sólidos en áreas clave, controlar eficazmente los residuos acumulados de años anteriores, frenar el vertido y la eliminación ilegal generalizada de residuos sólidos, y mejorar significativamente su capacidad de gestión de residuos, de acuerdo con el plan.

El país también aspira a establecer una red de supervisión digital integrada que abarque áreas clave y construir una serie de ciudades de cero desechos para 2030.

Supervisión digital y combate a los vertederos ilegales

El plan pide esfuerzos coordinados para abordar los problemas urgentes y fortalecer la gobernanza sistemática, con un enfoque en identificar y abordar los riesgos ambientales y mejorar la supervisión en toda la cadena de gestión de residuos sólidos.

Detalla medidas de tratamiento específicas para el vertido ilegal de residuos sólidos, residuos vertidos en cuevas kársticas, sitios de almacenamiento de fosfoyeso, vertederos de residuos sólidos municipales y vertederos de residuos peligrosos.

Residuos industriales, electrónicos y de nueva energía entre las prioridades

El plan, además, establece requisitos para la gestión de residuos industriales y peligrosos, productos eléctricos y electrónicos desechados, equipos de nueva energía retirados, y residuos sólidos generados por los hogares y las actividades de construcción y agrícolas.