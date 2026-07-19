Inventos anticalor que conquistan Europa este verano

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Estos productos ganan popularidad en Europa. Foto: Xinhua

Ante las intensas olas de calor en Europa, que se registran con cada vez mayor frecuencia, no sólo se disparan las ventas de aparatos de aire acondicionado, sino que también ganan popularidad los productos anticalor fabricados en China para combatir las altas temperaturas.

Sombreros con ventilador lideran la demanda de productos anticalor

En Yiwu, una ciudad de la provincia oriental china de Zhejiang conocida como “el supermercado del mundo”, los trabajadores están acelerando la producción de sombreros con ventilador, mientras en los talleres las máquinas de coser funcionan a toda velocidad.

Tras las buenas ventas registradas el verano pasado, este año los sombreros con ventilador han vuelto a convertirse en un producto estrella a medida que aumentan las temperaturas. El producto diseñado y fabricado en Yiwu ya ha sido actualizado a la versión 2.0, que lo hace más versátil y proporciona una experiencia de enfriamiento mejorada.

Según el administrador de una fábrica de sombreros, este producto funciona como un pequeño aire acondicionado portátil, y el panel solar incorporado permite prolongar la duración de la batería.

“Los pedidos ya están cubiertos hasta agosto”, celebró el empresario.

Las olas de calor impulsan la venta de productos refrescantes

La demanda de productos de refrigeración de todo tipo continúa aumentando. De acuerdo con datos de la Agencia Internacional de la Energía, Europa se está calentando al doble de la velocidad del promedio mundial, mientras que sólo alrededor del 20% de los hogares cuentan con acondicionadores de aire. Los aparatos de aire acondicionado, considerados antes un producto no esencial en Europa, hoy en día se están haciendo cada vez más necesarios.

Al mismo tiempo, los productos de refrigeración portátiles y asequibles se han convertido en alternativas o complementos populares para hacer frente a temperaturas a las que los europeos no están acostumbrados. En este contexto, los fabricantes de Yiwu están aumentando la producción y las exportaciones de una amplia variedad de productos para satisfacer la creciente demanda del extranjero.

Abanicos y miniventiladores se convierten en accesorios de moda

En el Mercado de Comercio Internacional de Yiwu, la comerciante de abanicos Liu Xiaoying ha visto cómo recientemente se han multiplicado los pedidos personalizados de clientes europeos.

Uno de los abanicos plegables con el dibujo de la torre Eiffel ya fue enviado por vía aérea de urgencia a París.

Liu explicó que algunos clientes incluso quieren tener un modelo de abanico para combinar con cada conjunto de ropa.

“Para ellos no es solo una herramienta práctica para combatir el calor, sino también un accesorio de moda”, explicó.

Los pequeños ventiladores portátiles de mano, otro producto muy popular en el mercado chino, también se han convertido en uno de los accesorios refrescantes más habituales en las calles europeas en las últimas semanas.

Un importador ucraniano comentó:

“Europa ha estado muy calurosa últimamente, por eso estoy comprando todo tipo de ventiladores, y cuanto antes, mejor”.

Las máquinas para hacer helados también elevan las exportaciones

Mientras tanto, en una empresa fabricante de electrodomésticos en Ningbo, también en la provincia de Zhejiang, las máquinas para hacer helados en casa salen sin cesar de la línea de producción.

Más de 20 mil unidades del lote actualmente en producción serán enviadas a países europeos a mediados de julio.

El responsable de la empresa explicó que este nuevo producto se lanzó a principios de este año.

“Desde marzo hemos exportado alrededor de 48 mil unidades y seguimos recibiendo pedidos de Alemania, Reino Unido y España”, comentó.

Los productos para mascotas también se suman a la tendencia anticalor

La demanda de productos para ayudar a las mascotas a sobrellevar el calor también se ha disparado.

Un comerciante especializado en artículos para mascotas señaló que los nuevos juguetes acuáticos refrescantes para mascotas de este año combinan un diseño ligero con mayor entretenimiento, lo que ha atraído a numerosos compradores extranjeros.

“En los últimos meses, las exportaciones mensuales de nuestra serie de juguetes acuáticos para mascotas han superado las 30 mil unidades, y los pedidos han aumentado más de un 20% en comparación con el año pasado. Nuestros principales mercados de exportación son países y regiones del Sudeste Asiático, Europa y América del Norte”, detalló.