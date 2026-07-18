Exoesqueleto robótico chino mejora la movilidad de una paciente argentina

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Exoesqueleto robótico mejora caminar de pacientes. Foto: Xinhua

Un exoesqueleto robótico desarrollado en China está contribuyendo a mejorar la movilidad y la calidad de vida de la argentina María Laura Biscaglia, quien vive con distrofia muscular. Tras conocer y probar el dispositivo durante la 139ª Feria de Cantón, la experiencia marcó un antes y un después en su rutina, al permitirle caminar con asistencia mediante tecnología de inteligencia artificial diseñada para responder en tiempo real a sus movimientos.

Cuando viajó por primera vez a China para participar en la 139ª Feria de Cantón con fines de negocios y turismo, María Laura Biscaglia, contadora pública argentina y coach organizacional con movilidad reducida, no imaginaba la sorpresa que le esperaba. En uno de los pabellones de alta tecnología tuvo la oportunidad de probar un exoesqueleto robótico, experiencia que marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida.

¿Cómo funciona el exoesqueleto robótico?

Se trata de un exoesqueleto robótico diseñado por la empresa china Hangzhou Taixi Intelligent Technology que, mediante un sistema de sensores y tecnología de inteligencia artificial (IA), detecta los movimientos corporales y la intención de desplazamiento del usuario para activar motores que proporcionan asistencia en tiempo real al caminar y realizar otros movimientos.

La experiencia de María Laura con el dispositivo tuvo una amplia repercusión en redes sociales y medios de comunicación, especialmente en China. Esa difusión motivó a la empresa a contactarla para regalarle el aparato, en una muestra de cómo el desarrollo científico y tecnológico del país asiático puede contribuir a atender necesidades específicas en el ámbito médico.

“Yo veía que realmente el aparato tenía esa sensibilidad de reconocer mi intención de movimiento, me acompañaba y me asistía, me agaché en alguna oportunidad para ver qué posibilidad había de que me ayudara para levantarme de una silla, vi que no se podía, pero sí me ayudaba en los pasos y me daba la fuerza para poder levantar mejor la pierna”, relató Biscaglia en entrevista con Xinhua.

“Mis amigas se emocionaron muchísimo y, después, esa emoción nuestra en ese primer instante voló por el aire. Es muy difícil porque terminamos todos emocionados, la gente, los del estand, nosotras, muy movilizadas”, agregó.

De la Feria de Cantón a la vida cotidiana

Asistida por sus colegas, el personal de la empresa y posteriormente por el propio exoesqueleto robótico, Biscaglia se convirtió en un referente para numerosas personas con discapacidad o necesidades específicas de asistencia en Argentina interesadas en este tipo de tecnologías.

Su recorrido por otras ciudades de China, como Shanghai, también formó parte de una experiencia que le permitió conocer otra cultura y otra manera de concebir la salud.

Actualmente, tras convivir durante 25 años con una distrofia muscular que limita su movilidad, María Laura ha incorporado el exoesqueleto robótico a su vida cotidiana. Lo utiliza principalmente para ejercitarse, realizar caminatas y ejecutar movimientos que requieren asistencia.

“Cuando regresé a Buenos Aires, decidí probarlo. También me puse en contacto para poder bajar a mi dispositivo la aplicación móvil del exoesqueleto. Y decidí ir a dar una vuelta al barrio. Mis médicos, mi neurólogo y mi kinesióloga, no se opusieron a que yo utilizara el aparato y lo importante era ver en qué podía ayudarme a mí en la vida diaria. Y la conclusión fue básicamente usarlo como ejercicio, como estimulación de mi propio caminar y de mis músculos, de manera controlada”, expresó.

Tecnología, salud y cooperación entre China y Argentina

Además del impacto personal, Biscaglia consideró que esta experiencia abre oportunidades para fortalecer la cooperación entre las comunidades científicas, médicas y tecnológicas de China y Argentina.

“Si bien yo convivo con esta enfermedad neuromuscular que es muy compleja, que hoy tiene muchas más preguntas que respuestas, esta historia puede llegar a servir para generar interés en la investigación de médicos, científicos y todos los que puedan seguir trabajando para generar más alternativas, para miles de personas que viven situaciones similares, lo que les haría mejorar su calidad de vida”, afirmó.

También opinó que la combinación del personal médico de alto nivel de ambos países, junto con la tecnología china y un enfoque centrado en las personas, constituye una oportunidad para responder a necesidades específicas de salud y fortalecer la cooperación.

Innovación centrada en las personas

La argentina también destacó la calidez del personal del estand de la empresa durante su interacción, al considerar que su apoyo reflejó una asistencia genuina más allá de la presentación tecnológica.

“Hoy a mí el exoesqueleto me colabora para mejorar la calidad de mis pasos. Pero yo sé que se pueden generar muchas más cosas. Y eso lo que hace es que las personas de alguna manera, más allá de la comprensión, tengan la asistencia, favoreciendo una vida con mayor autonomía, participación e integración en la sociedad. Ese es el verdadero valor de la innovación: poner a las personas en el centro”, concluyó.