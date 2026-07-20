Quién fabrica los balones y souvenirs del Mundial: la historia detrás de un negocio global

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Artículos con temática de la Copa Mundial en Yiwu. Foto Xinhua

Cerca del 70% de los productos del Mundial que se comercializan en el mundo se fabrican en Yiwu, una ciudad china que se ha consolidado como uno de los principales centros de producción de artículos para el futbol. Detrás de esa industria global, buena parte de la cadena de producción está sostenida por mujeres, desde trabajadoras de fábrica hasta comerciantes y mujeres empresarias dedicadas al comercio internacional, según informó un reciente reportaje de la revista Women of China.

Las mujeres sostienen buena parte de la industria de los productos del Mundial

Desde las trabajadoras que cosen los productos en las fábricas hasta las encargadas de los puestos comerciales y las empresarias dedicadas al comercio exterior, ellas participan en casi todos los eslabones de la industria del futbol vinculada a la fabricación de productos mundialistas.

En la planta de procesamiento de la empresa All Star Partner, el ruido de cientos de máquinas de coser apenas deja espacio para la conversación. La mayoría de quienes trabajan allí son mujeres. Su tarea consiste en confeccionar pequeños muñecos de peluche vestidos con la camiseta albiceleste de la selección argentina y bordados con la firma electrónica de Lionel Messi.

Cada pieza requiere un trabajo completamente manual. Si una costura se desvía, las trabajadoras deben retirar cuidadosamente el hilo con una pinza y volver a empezar.

El muñeco de peluche se llama “Little Goat Messi”, en un juego de palabras que alude tanto al apellido de Messi como a “Goat”, el acrónimo en inglés de “Greatest of all time” (El mejor de todos los tiempos), sobrenombre con el que muchos aficionados se refieren al futbolista argentino.

Del taller de costura a los productos con licencia oficial

Hace más de medio año, Kanglewu, marca de artículos para el hogar perteneciente a Zhejiang Beilei Cloth Art Co., Ltd., comenzó a colaborar con la empresa china de licencias deportivas All Star Partner.

En la actualidad, posee licencias integrales de ocho selecciones participantes en el Mundial, entre ellas Argentina, Inglaterra, Francia y España, y se ha convertido en uno de los principales proveedores de juguetes de peluche para esta edición del torneo.

En plena temporada mundialista, estos artículos viven su momento de mayor demanda.

La tienda de All Star Partner del Mercado de Comercio Internacional de Yiwu, su responsable, Zhao Xiangzhen, apenas encuentra tiempo para atender la entrevista debido al constante flujo de clientes y llamadas.

Zhao, que posee el 30% de las acciones de Zhejiang Beilei Cloth Art, explica que la empresa lanza cada mes más de una decena de nuevos productos y que también está incorporando el uso de inteligencia artificial en el diseño para responder con mayor rapidez a las nuevas tendencias del mercado.

Innovación y diseño para responder a la demanda mundial

En el otro extremo de la cadena industrial hay mujeres empresarias que no siguen la ola de los juguetes de moda ni de las licencias deportivas.

Se dedican al comercio exterior más tradicional vinculado a los artículos para aficionados y observan el mercado desde una perspectiva mucho más directa, aunque no por ello menos reveladora.

La tienda de Gao Haiyan está llena de banderas de las selecciones participantes, bastones de animación, gafas para aficionados y globos temáticos.

Aunque habitualmente se dedica a la venta de artículos para fiestas y celebraciones, cada año mundialista adapta temporalmente su negocio para aprovechar las oportunidades que ofrece el torneo.

Los paquetes para aficionados impulsan nuevas oportunidades de negocio

A medida que evolucionan el torneo y el mercado, también cambian las estrategias comerciales.

Para esta edición del Mundial, la empresaria apuesta por un nuevo producto estrella: un paquete que incluye una bandera nacional, una pulsera, un aplaudidor, unas gafas con los colores del equipo y una caja de pintura facial haciendo juego.

“Cada uno de estos artículos puede encontrarse fácilmente en el mercado, y basta con reunirlos en un mismo paquete y envolverlos”, comenta entre risas.

Detrás de un producto aparentemente sencillo se esconden, sin embargo, la sólida capacidad manufacturera del delta del río Yangtsé, una cadena de suministro altamente integrada y décadas de experiencia acumulada por Yiwu como la “capital mundial de los pequeños productos”.

Precisamente, este producto de “escasa complejidad técnica”, como ella misma lo define, se ha convertido en uno de los artículos más exitosos de la temporada.

Los compradores extranjeros valoran especialmente este tipo de soluciones integrales y, para sorpresa de Gao, los clientes africanos han mostrado un interés mucho mayor del esperado.

“Es uno de los productos más caros de toda mi oferta para el Mundial, pero ellos hacen los pedidos sin dudar”, explica.

Convencida del enorme potencial del continente africano y del crecimiento de su poder adquisitivo, Gao considera que este mercado será una de las principales prioridades de su negocio en los próximos años.

Las exportaciones de Yiwu llegan a casi 200 países

Según datos publicados por la aduana de Yiwu, en los primeros cinco meses de este año, las exportaciones de artículos deportivos de la ciudad llegaron a 199 países y regiones, lo que representa un crecimiento interanual del 5.9% y un valor de exportación de 4 mil 910 millones de yuanes (unos 722.2 millones de dólares).

Mientras millones de aficionados siguen cada encuentro desde las gradas o frente a una pantalla, trabajadoras, comerciantes y mujeres empresarias de Yiwu continúan cosiendo, diseñando y vendiendo los productos del Mundial que acompañan la fiesta del futbol alrededor del mundo.