Miniso conquista Argentina: filas masivas, fiesta multitudinaria y un ambicioso plan de expansión

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Miniso en Argentina. Foto: Xinhua

La cadena china Miniso en Argentina continúa consolidando su desembarco en el país sudamericano con una multitudinaria celebración en Buenos Aires y un ambicioso plan de expansión que contempla la apertura de 100 tiendas y la generación de mil empleos directos en los próximos años.

Miniso reunió a miles de personas en Buenos Aires

La celebración se realizó frente al Planetario de Buenos Aires bajo el lema “Nuevas experiencias, más momentos juntos”. Convocó a unas 15 mil personas entre público e influencers.

El evento incluyó tres inflables de 7 metros de altura, juegos interactivos, sorteos y actividades para los asistentes. Las primeras mil personas que llegaron con alguna prenda roja, color representativo de la marca, pudieron participar en dinámicas especiales.

Romina Pereyra, de 19 años, contó que asistió junto a una amiga para participar en las actividades y tomarse fotografías con los inflables y con el personaje “Señor Miniso”.

La expansión de Miniso en Argentina apunta a 100 tiendas

Carlos Jamardo Arrigo, gerente de marketing de la compañía, explicó que la llegada de la firma forma parte de una apuesta de crecimiento e inversión en Argentina.

Según detalló, la empresa prevé abrir 100 locales en el país durante los próximos cinco años, además de generar alrededor de mil empleos directos.

Jamardo Arrigo destacó además el cambio en la percepción de los consumidores argentinos sobre los productos chinos.

“El cliente busca productos de calidad y hay un cambio de percepción del argentino con respecto a los productos chinos”, señaló.

Miniso ya opera en más de 100 países

La compañía fue fundada en 2013 en la ciudad china de Guangzhou y actualmente está presente en 112 países y regiones. Cuenta con más de 7 mil 700 tiendas en el mundo.

El ejecutivo resaltó que Argentina era uno de los grandes mercados de América donde la marca todavía no tenía presencia.

Miniso abrió su primer local en la peatonal Florida de Buenos Aires el pasado 23 de abril y anunció una segunda inauguración en un centro comercial de la zona norte de la capital argentina.

Filas masivas y alta expectativa por la llegada de Miniso

De acuerdo con Jamardo Arrigo, la apertura del primer local generó una gran reacción entre los consumidores.

“La apertura en Florida fue una sorpresa para todos, terminó habiendo casi siete cuadras de cola”, afirmó.

La marca se especializa en productos de diseño, hogar, belleza y papelería, entre otros artículos. Miniso apuesta por ofrecer productos de buena calidad, diseño innovador y precios accesibles.

La celebración concluyó con un espectáculo de música y luces proyectado sobre la cúpula del Planetario, un cierre visual que captó la atención de miles de asistentes.