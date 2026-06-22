China domina ciencia mundial: lidera la investigación de alta calidad y amplía su ventaja frente a Estados Unidos

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Investigación china domina el Nature Index. Foto: Xinhua

China reafirmó su liderazgo en la ciencia global al mantenerse como el país que más contribuye a la investigación científica de alta calidad en el mundo. Además de ser la única nación entre las 10 principales potencias científicas que registró un crecimiento de doble dígito en su producción investigadora, según la clasificación Nature Index 2026 Research Leaders.

Las clasificaciones más recientes mostraron que la producción de investigación de China aumentó 22.4% entre 2024 y 2025. Convirtiéndose en el único país, dentro de los 10 primeros sitios a nivel global, que logró un crecimiento de doble dígito.

Estados Unidos clasificó en segundo lugar, seguido por Alemania.

De las siete áreas temáticas principales monitoreadas por el índice, China clasificó en primera posición en ciencias físicas, química, ciencias biológicas, ciencias aplicadas y ciencias de la tierra y ambientales.

China lideró en la mayoría de las áreas

La Academia de Ciencias de China mantuvo su posición como la mejor institución de investigación del mundo. También clasificó en primer lugar en todas las áreas temáticas, excepto en ciencias de la salud y en ciencias sociales.

Nueve instituciones chinas fueron incluidas entre las mejores 10, un incremento respecto de la edición pasada en la que hubo ocho.

El Nature Index mide investigación de alta calidad publicada basándose en publicaciones en las principales revistas internacionales.

El índice amplió su cobertura este año para incluir 17 revistas de ciencias aplicadas, una conferencia y 15 revistas de ciencias sociales.

“Con una cobertura disciplinaria más ancha y una metodología recalibrada, el Nature Index ahora brinda una vista más completa y precisa de la producción de investigación de alta calidad”, señaló el editor en jefe de Nature Index, Simon Baker.

“En términos de los resultados, seguimos observando un desempeño extraordinario de China”, agregó.