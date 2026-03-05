Confirman segunda muerte por sarampión en Jalisco; suman 6 en México en lo que va de 2026

GENERANDO AUDIO...

Suman 33 decesos por sarampión desde 2025 en México. Foto: Getty Images

Autoridades federales informaron este miércoles del segundo fallecimiento por sarampión en Jalisco en lo que va del año.

Según los datos del Informe diario del brote de sarampión en México de este 4 de marzo, con este deceso, suman seis muertes en 2026:

Jalisco, 2

Michoacán, 1

Guerrero, 1

Durango, 1

Tlaxcala, 1

Mientras que, desde 2025, las autoridades federales registran 33 fallecimientos, reportados en nueve estados:

Chihuahua, 21

Jalisco, 4

Sonora, 1

Durango, 2

Michoacán, 1

Tlaxcala, 1

Ciudad de México, 1

Chiapas, 1

Guerrero, 1

El lunes pasado, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó que investiga dos defunciones por sarampión en la capital.

“Como hemos reportado, aquí hay una sola defunción confirmada con una dictaminación postmortem y hay dos defunciones en proceso de investigación y dictaminación”, dijo la titular de la dependencia, Nadine Gasman Zylberman.

¿Cuál es la situación de Jalisco con el brote de sarampión en 2026?

Desde el 1 de enero al 4 de marzo de este año, Jalisco contabiliza 3 mil 402 casos confirmados acumulados de sarampión.

De la misma manera, la entidad reporta 6 mil 170 casos probables acumulados y una tasa de incidencia de 37.88 y una tasa de letalidad de 0.06.

Cabe mencionar que, durante los primeros meses de 2026, Jalisco es el estado que más contagios y muertes registra en el país, conforme los datos del informe diario del brote.

Al momento, autoridades locales resaltaron que se observa una disminución de casos confirmados en las últimas semanas.

¿Cuántos casos confirmados de sarampión suma México?

Al corte del 4 de marzo de 2026 hay 5 mil 785 casos confirmados acumulados de sarampión en lo que va del año en México y se distribuyen por estado de la siguiente manera:

Chihuahua, 25

Jalisco, 3 mil 402

Chiapas, 521

Ciudad de México, 401

Michoacán, 110

Guerrero, 68

Sinaloa, 209

Sonora, 114

Estado de México, 174

Durango, 117

Puebla, 149

Colima, 81

Quintana Roo, 70

Tabasco, 63

Coahuila, 5

Baja California, 22

Nayarit, 36

Veracruz, 41

Nuevo León, 36

Morelos, 12

Querétaro, 24

Tlaxcala, 33

Zacatecas, 1

Oaxaca, 15

Yucatán, 13

Hidalgo, 14

Campeche, 0

Aguascalientes, 12

San Luis Potosí, 6

Tamaulipas, 0

Baja California Sur, 4

Guanajuato, 7

¿Cómo va la campaña de vacunación contra el sarampión en México?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en su conferencia matutina de hoy, 5 de marzo, que suman 21 millones de vacunas contra el sarampión aplicadas.

Asimismo, destacó que esperan seguir con la meta de 3 millones aplicadas semanalmente.

