México, segundo país de América con más casos de sarampión en 2026

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Países de américa concentran casos de sarampión. Foto: Cuartoscuro

México ocupa el segundo lugar de América con más casos de sarampión en 2026, sólo por debajo de Guatemala, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La Secretaría de Salud reporta 12 mil 538 casos confirmados y 18 defunciones por esta enfermedad en lo que va de 2026. Si se consideran los registros desde 2025, México acumula 19 mil 152 casos y 45 muertes.

La situación ocurre mientras las Américas enfrentan el mayor número de casos de sarampión en 22 años, alertó la OPS.

México concentra gran parte de los casos de sarampión

México, Guatemala, Estados Unidos y Perú concentran 95% de los casos de sarampión registrados en la región, según la OPS.

Guatemala encabeza la lista de países con más contagios, mientras México ocupa el segundo sitio.

La organización internacional ha llamado a los países de la región a reforzar las medidas de prevención ante el aumento de casos y la presencia de brotes.

¿Qué población es la más afectada por el sarampión?

En México, los grupos que concentran el mayor número de casos son bebés, niños de hasta 9 años y jóvenes de entre 25 y 29 años.

Ante este escenario, la OPS recomendó elevar la cobertura de vacunación contra el sarampión al 95% de la población, con el objetivo de reducir la transmisión y contener los brotes.

La vacunación es una de las principales herramientas para evitar la propagación de esta enfermedad, particularmente entre niñas y niños.

¿Cómo se transmite el sarampión?

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

Por ello, una persona puede contagiar a otras incluso sin que exista contacto físico directo.

El aumento de casos en la región llevó a la OPS a insistir en la necesidad de recuperar y mantener altas coberturas de vacunación para evitar que los brotes continúen extendiéndose.

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