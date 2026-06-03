Alertan por tequila y whisky falsos: Cofepris explica cómo identificar alcohol adulterado

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Foto: Getty.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria este martes 2 de junio por la falsificación de ciertas botellas de tequila y whisky. Además, destacó que su consumo representa un riesgo para la salud de la población.

“Se desconocen las materias primas empleadas, así como las condiciones de elaboración en las que fueron envasados, almacenados y distribuidos, por lo que no se garantiza su calidad y seguridad”, destacó la dependencia.

¿Cómo identificar una botella falsa de alcohol?

Secretaría de Salud.

Cofepris recomendó revisar físicamente cualquier bebida alcohólica antes de comprarla.

El primer paso es girar la botella y regresarla a su posición original, esto provocará que suban las burbujas. Sin embargo, si se ven partículas que caen, se trata de un producto que fue elaborado sin control de calidad.

Además, la botella debe tener las siguientes características:

Estar en buen estado

No presentar golpes o rayaduras

No debe tener señales de manipulación

La etiqueta también debe tener buena calidad de impresión, sin faltas de ortografía y sin estar mal pegada.

Otra señal importante es revisar que el envase cuente con marbete y código QR del SAT, ya sea en el cuello de la botella o en la etiqueta.

La autoridad también pidió verificar que los precintos y sellos no estén rotos, alterados o con exceso de pegamento. Además, las tapas no deben moverse al girarlas ni presentar fugas.

La etiqueta debe incluir datos básicos como:

Nombre del producto

País de origen

Porcentaje de alcohol

Número de lote

Nombre y domicilio del fabricante, envasador o importador

Leyendas precautorias conforme a la Ley General de Salud

También aconsejó no comprar bebidas alcohólicas:

De bajo o muy bajo precio

De marcas desconocidas

Revisar que el color corresponda al tipo de licor

¿Qué hacer si encuentras botellas de alcohol falsas?

Si el usuario identifica a la venta botellas falsas, la dependencia recomendó reportarlo a la brevedad.

En caso de contar con información sobre su posible venta, la autoridad recomendó realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

Para distribuidores, Cofepris pidió comprobar la adquisición legal de los productos. Esto incluye contar con documentación y facturas que acrediten su origen.

Cabe destacar, que al tratarse de productos con condiciones irregulares, no deberán ser comercializados ni distribuidos por servicios de paquetería, mensajería nacional e internacional, ni publicitados en sitios web o en páginas de redes sociales dentro de territorio nacional.

Señales de una intoxicación por alcohol adulterado

Según la Secretaría de Salud, algunos de los síntomas tras consumir alcohol adulterado son:

Dolor de cabeza (principalmente del tipo punzante)

Vómitos

Dolor abdominal

Sueño excesivo

Mareo

Vértigo

Visión borrosa

Molestia excesiva provocada por la luz

Percepción de colores alrededor de los objetos

Incoordinación motora

Dificultad para respirar

Convulsiones

Las autoridades de salud explicaron que si se va a consumir por copeo, se debe solicitar que la bebida se sirva a la vista, evita tianguis y la venta de puestos ambulantes.

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