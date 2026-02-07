Baja el consumo de alcohol, tabaco y cannabis en adolescentes; crecen las adicciones al juego y las pantallas

GENERANDO AUDIO...

El consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre estudiantes de 14 a 18 años en la Comunidad de Madrid descendió en 2025, mientras que las adicciones relacionadas con el juego y el uso intensivo de pantallas continúan al alza entre este grupo de edad, según la última Encuesta sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2025).

El estudio, de carácter bienal, se realizó entre más de 3 mil 700 escolares madrileños y revela que el alcohol sigue siendo la sustancia más consumida en el último año (66.8%), seguido de los cigarrillos electrónicos (38.2%), el tabaco (19.1%) y el cannabis (14,1%). A mayor distancia se sitúan los hipnosedantes (13.1%) y la cocaína (2.5%).

Pese a liderar la lista, todas estas sustancias registran un descenso respecto a 2023, el Gobierno regional ha destacado especialmente la caída “histórica” del consumo de cannabis, que pasó del 21.8% al 14.1%, una reducción de casi ocho puntos, más acusada entre las mujeres que entre los hombres. Esta bajada coincide con la puesta en marcha del Plan Regional contra las Drogas y la campaña “Los porros golpean tu vida hasta destrozarla“, lanzada en noviembre de 2023.

En el caso del tabaco, el porcentaje de jóvenes que reconoce fumar se redujo también en ocho puntos, del 27.1% en 2023 al 19.1% en 2025. Respecto al alcohol, aunque el 70,6% de los encuestados afirma haberlo probado alguna vez y el 66,8% lo consumió en el último año, estas cifras suponen una disminución frente a los datos de hace dos años. Además, se detecta una reducción significativa del consumo intensivo, como borracheras o botellones.

El uso de cigarrillos electrónicos, aunque sigue siendo elevado, cayó más de cinco puntos, del 43.5% al 38.2%, manteniéndose por encima del tabaco tradicional.

Por sexos, las estudiantes consumen en mayor medida sustancias legales como alcohol, tabaco, cigarrillos electrónicos e hipnosedantes, mientras que entre los varones destacan drogas ilegales como el cannabis, la cocaína y el éxtasis.

Aumento de adicciones al juego y las tecnologías

En contraste con la bajada en el consumo de sustancias, el informe alerta de un incremento “preocupante” de las adicciones comportamentales. Las apuestas presenciales alcanzan al 13.3% de los jóvenes y las online al 19.4%, mientras que el uso problemático de videojuegos, internet y redes sociales sigue creciendo.

Desde la Dirección General de Salud Pública subrayan la necesidad de reforzar la prevención y la educación tanto en el ámbito familiar como escolar, promoviendo un uso responsable de la tecnología y alternativas de ocio saludable.

El Plan Regional contra las Drogas, que cuenta con una inversión de 200 millones de euros y la participación de todas las consejerías del Ejecutivo madrileño, ha cumplido ya 69 de las 75 actuaciones previstas o se encuentran en fase avanzada.

Entre las medidas destaca el servicio 012 Contra las Drogas, que ofrece atención psicológica especializada las 24 horas del día y ha atendido a 453 personas desde su puesta en marcha.

También se han distribuido cerca de 3 mil 200 carteles en estaciones de Metro, institutos y centros juveniles, además de habilitar buzones de denuncia en centros educativos y organizar más de 700 talleres de prevención del consumo de cannabis para docentes.

Contexto mundial de adicciones

A nivel mundial, la disminución en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre adolescentes no es un fenómeno aislado, informes del 2024 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que en varios países de Europa, América del Norte y Asia se ha observado una reducción gradual en el consumo de estas sustancias entre jóvenes de 15 a 19 años, especialmente en alcohol y tabaco tradicional, aunque siguen siendo las más extendidas en este grupo de edad.

No obstante, la OMS advierte que esta tendencia positiva convive con nuevos riesgos, el uso de cigarrillos electrónicos ha superado al del tabaco convencional en numerosos países y el consumo problemático de tecnologías digitales, como redes sociales, videojuegos e internet, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de salud pública entre adolescentes, con efectos potenciales en la salud mental, el sueño y el rendimiento escolar.

En el caso de México, los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) muestran que el consumo de drogas ilícitas entre adolescentes de 12 a 17 años se ha mantenido estable o incluso ha disminuido en comparación con años anteriores.

El alcohol sigue siendo la sustancia más consumida, aunque con una tendencia a la baja en el inicio temprano, mientras que el tabaquismo tradicional también ha registrado descensos sostenidos.

Sin embargo, al igual que en otros países, las autoridades sanitarias mexicanas han alertado sobre el aumento en el uso de vapeadores y el crecimiento de conductas adictivas no asociadas a sustancias, como las apuestas en línea y el uso excesivo de pantallas.

Este panorama refuerza la idea de que, aunque el consumo de drogas clásicas puede estar disminuyendo entre los jóvenes, los desafíos en materia de prevención se están desplazando hacia nuevas formas de adicción.

