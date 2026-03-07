Sheinbaum pide cabeza fría ante dichos de Trump sobre México

GENERANDO AUDIO...

Sheinbaum responde a declaraciones de Donald Trump por cárteles Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió mantener cabeza fría tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que México es el epicentro de la violencia de los cárteles. La mandataria respondió:

“El lunes, el lunes, cabeza fría”.

Trump califica a México como epicentro de cárteles

Durante sus declaraciones, Trump afirmó que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles”, aunque destacó que la presidenta Sheinbaum es una “muy buena persona” con una “voz hermosa”. El mandatario estadounidense también comparó la lucha contra los cárteles en México con la erradicación de ISIS en Medio Oriente, indicando que la misma estrategia debería aplicarse para eliminar a los grupos delictivos.

Asimismo, señaló que aunque aprecia a la presidenta Sheinbaum, ha habido ocasiones en que su solicitud de cooperación ha sido rechazada.

“Me agrada mucho la presidenta Sheinbaum. Es una muy buena persona. Tiene una hermosa voz. Es una hermosa mujer”, declaró Trump, resaltando la relación personal, pero manteniendo su postura sobre la colaboración en seguridad.

Claudia Sheinbaum mantiene postura de cabeza fría ante críticas

La titular del Ejecutivo mexicano se limitó a reiterar la importancia de mantener la calma ante las declaraciones de Trump, evitando dar comentarios que puedan escalar la tensión diplomática entre México y Estados Unidos. La presidenta enfatizó que la cooperación bilateral debe basarse en el diálogo y la coordinación institucional.

Situación de cárteles mexicanos

La situación resalta la atención que los cárteles y la violencia en México generan en la relación bilateral con Estados Unidos, mientras la presidenta Sheinbaum busca mantener la estabilidad política y la comunicación con su homólogo norteamericano.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.