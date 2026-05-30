Autoridades de Sao Paulo investigan posible caso de ébola; permanece aislado

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Autoridades investigan posible caso de ébola en Sao Paulo, Brasil | Fotos: AFP – IA

Las autoridades sanitarias de Sao Paulo, Brasil, informaron que se encuentran investigando un posible caso sospechoso de ébola detectado en la capital paulista. Por esta razón, las autoridades paulistas aislaron al paciente sospechoso, según retomó la agencia de noticias EFE este sábado 30 de mayo.

De acuerdo con los datos provistos por los organismos de control locales, se activaron de manera inmediata todos los protocolos preventivos y de bioseguridad correspondientes para este tipo de situaciones.

Detalles sobre el paciente en investigación

El paciente identificado es un hombre de 37 años de edad, de acuerdo con los reportes oficiales compartidos por las autoridades sanitarias locales y retomados por CNN Brasil.

Esta persona cuenta con un historial reciente de viaje a la República Democrática del Congo, un país africano que actualmente registra zonas con transmisión activa de la enfermedad.

Al llegar a territorio brasileño, el ciudadano presentó síntomas compatibles con el padecimiento, de manera específica un cuadro de febre intensa.

Debido a estas manifestaciones clínicas, los médicos lo encuadraron de manera preventiva dentro de los criterios epidemiológicos estipulados para la vigilancia de este virus, según información retomada por medios internacionales.

Implementan medidas de aislamiento en Sao Paulo

El paciente fue ingresado bajo estrictas condiciones de seguridad en el Instituto de Infectología Emílio Ribas, ubicado en la ciudad de Sao Paulo.

Dicho centro médico funciona como la unidad hospitalaria de referencia estatal designada para la recepción y tratamiento de casos bajo sospecha de infecciones de alta gravedad.

Las autoridades sanitarias regionales enfatizaron que, hasta el momento de emitir el reporte médico, no existe una confirmación laboratorial definitiva sobre el contagio.

Aún se investiga el caso de ébola en Brasil

La Coordinadora de Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud estatal, Regiane de Paula, detalló las acciones de contención civil que se ejecutan de forma estricta.

La funcionaria pública especificó que las medidas adoptadas incluyen la notificación inmediata del suceso a las redes epidemiológicas nacionales, el aislamiento físico y el monitoreo constante.

Los estudios biológicos para confirmar o descartar el diagnóstico de la enfermedad están a cargo del Instituto Adolfo Lutz, encargado de los diagnósticos diferenciales.

El gobierno del estado de Sao Paulo había actualizado previamente sus manuales informativos para los centros de salud sobre el brote de la cepa Bundibugyo del ébola en África.

Evalúan nivel de riesgo por ébola en Brasil

De acuerdo con la información oficial distribuida por la agencia de noticias EFE, la Secretaría de Salud evalúa las posibilidades de propagación de la infección en la región.

Las autoridades paulistas determinaron que el riesgo de introducción del virus ébola en Brasil y el resto de América del Sur permanece catalogado como muy bajo.

Esta valoración responde a la falta de conexiones aéreas directas con las zonas africanas afectadas, sumado a que la transmisión del ébola requiere el contacto directo con fluidos corporais.

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