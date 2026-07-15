Brote de diarrea explosiva por Cyclospora podría llegar a México: Dr. Alejandro Macías

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¿El brote de diarrea explosiva de EE.UU. alcanzará a México? | Foto: Getty Images

El Dr. Alejandro Macías, infectólogo mexicano, adelantó en entrevista con Unotv.com que un brote de “diarrea explosiva” provocado por el parásito Cyclospora podría llegar a México durante la presente temporada de lluvias, debido a que las condiciones de humedad y temperatura en el país son propicias para su propagación.

Hasta el momento, se han registrado cerca de 7 mil casos confirmados o sospechosos de ciclosporiasis en 34 de los 50 estados de Estados Unidos (EE. UU.), según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han logrado confirmar un solo caso de Cyclospora relacionado con el actual brote en tierras estadounidenses. Los casos de “diarrea explosiva” registrados por expertos en México son ajenos a este fenómeno.

El brote de diarrea explosivo podría llegar a México

En entrevista con Uno TV, el Dr. Alejandro Macías reconoció que tanto él como otros colegas han visto casos de ciclosporiasis en México. Y aunque no tienen que ver con el brote estadounidense, no descartó que llegue a México.

“Yo he platicado con algunos amigos, me han dicho que sí han visto casos, pero es completamente anecdótico. Eso, de ninguna manera, sustituye la información de la Dirección General de Epidemiología. Pero el caso es que ya está presente en 34 estados de los Estados Unidos y eventualmente no sería difícil que llegara a México“, señaló.

El especialista destacó que “no sería raro” que el brote de Cyclospora ocurra en México. “Están dadas las circunstancias, sobre todo en la temperatura y en la humedad de los tiempos de lluvias. Es perfectamente posible que llegue“.

Medidas de prevención y tratamiento

Para mitigar los riesgos, el especialista recomendó consumir vegetales de hojas verdes que provengan de fuentes con origen rastreable, como supermercados, evitando comer estos ingredientes crudos en puestos de la vía pública o de fritangas.

“Tengamos cuidado con los alimentos, sobre todo los vegetales de hoja verde como lechugas, cilantro y perejil. No es que no se deba consumir, sino consumirlo de fuentes con origen reastreado, como supermercados o en lugares donde haya un rastreo de calidad. No los consumas crudos porque pueden contaminar cualquier alimento”. Dr. Alejandro Macías

Asimismo, el especialista enfatizó que es sumamente difícil descontaminar estas verduras en casa debido a su compleja anatomía, por lo que desinfectarlas no sustituye la importancia de vigilar la higiene y procedencia del alimento.

Sin embargo, aseguró que nunca está de más volver a lavar y desinfectar las verduras en casa, poniendo atención a la lechuga, perejil o cilantro.

Finalmente, el Dr. Alejandro Macías aconsejó acudir al médico ante cualquier sospecha y solicitar específicamente la búsqueda del parásito en laboratorios, confirmando que ya existen antibióticos específicos y aprobado para su tratamiento.

“Si alguien tiene diarrea explosiva y abundante, fuera de lo que se conoce normalmente, coméntenlo con sus médicos y háganle saber que han escuchado de esto, hagan saber la posibilidad para que lo busquen específicamente en el laboratorio, porque si no se da la indicación precisa, el laboratorio no lo va a encontrar“, remató.

El riesgo de un subregistro en México

El entrevistado señaló que el microorganismo tiene una presencia endémica en territorio nacional; sin embargo, existe la probabilidad de que se presente un importante subregistro de casos médicos.

Esto se debe, según el Alejandro Macías, a que los métodos parasitoscópicos convencionales no logran identificar este agente, requiriéndose técnicas avanzadas y costosas como la biología molecular que no se aplican de rutina.

A pesar de las limitaciones en laboratorios comerciales, el médico destacó que la Dirección General de Epidemiología cuenta con herramientas robustas de diagnóstico molecular para realizar un mapeo y vigilancia de la enfermedad.

“La Dirección General de Epidemiología tiene cada vez más elementos de diagnóstico molecular para, al menos. hacer una vigilancia que permita mapear los casos, pero no necesariamente va a detectar de inmediato un brote“, rescató.

¿Qué es la Cyclospora y cómo se transmite?

El experto aclaró que este patógeno pertenece al grupo de las coccidias y no se contagia directamente de persona a persona, sino que requiere madurar en el medio ambiente tras ser depositado en el suelo, contaminando posteriormente las fuentes de agua de riego que abastecen a diversos cultivos agrícolas.

Alejandro Macías detalló que el parásito necesita de una a dos semanas en el entorno para volverse infectante, un proceso que se ve sumamente favorecido por las precipitaciones y el clima húmedo actual.

De acuerdo con el especialista, la principal vía de transmisión ocurre mediante el consumo de vegetales crudos, tales como la lechuga, el cilantro y el perejil, los cuales se contaminan frecuentemente en los campos de cultivo.

Síntomas y complicaciones de la diarrea explosiva

Al describir el cuadro clínico, el experto advirtió que los pacientes presentan una diarrea explosiva y abundante, acompañada en ocasiones por fiebre, cuya principal característica es que puede prolongarse por semanas de forma crónica.

“Es una diarrea explosiva, así lo dice su nombre, es una diarrea de la que la gente no está acostumbrada, no es tan dolorosa, frecuentemente viene con fiebre, no necesariamente, pero es muy abundante y dura hasta semanas”. Dr. Alejandro Macías

El infectólogo alertó que el escenario más grave incluye la muerte (aunque no es frecuente) y la evolución a la cronicidad, afectando con mayor severidad a personas con factores de riesgo como cáncer, VIH, diabetes o insuficiencias.

¿Qué está pasando actualmente en Estados Unidos?

Las infecciones de ciclosporiasis se han disparado desde mayo y el origen de este brote se está investigando. “Esto es mucho, muchísimo más alto de lo que vimos el año pasado o el anterior“, indicó Gwen Biggerstaff, subdirectora de la División de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, Agua y el Medio Ambiente de los CDC.

Las autoridades de Michigan, el estado del norte donde se han registrado la mayoría de los casos, sospechan que la contaminación se produjo a través de ensaladas y lechuga.

La cadena nacional de comida rápida, Taco Bell, también es investigada por las autoridades sanitarias, según informó The Washington Post.

El repunte de casos de ciclosporiasis ha reavivado las críticas a los despidos masivos realizados el año pasado por la administración Donald Trump en las agencias federales de salud, que provocaron la salida de expertos y que los CDC redujeran una de sus redes de vigilancia de patógenos transmitidos por alimentos, según la agencia AFP.

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