¿De qué murió Elsa Aguirre? Estas fueron las enfermedades que enfrentó a lo largo de su vida

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La diva del cine tuvo ciertos padecimientos. Foto: Cuartoscuro

Elsa Aguirre, conocida actriz de la época del Cine de Oro mexicano, murió este 15 de julio, aunque aún no han dado a conocer las causas de su muerte, durante los últimos años de su vida la actriz enfrentó ciertas enfermedades.

Entre estas destaca el desgaste de sus pulmones y una infección respiratoria que padeció durante su adolescencia. A continuación te contamos sobre los padecimientos que marcaron su vida.

¿Qué problemas de salud tenía Elsa Aguirre?

Foto: Cuartoscuro

Fiebre de Malta

Cuando tenía 14 años fue diagnosticada con fiebre de Malta, una infección bacteriana que la mantuvo en cama con síntomas graves como fiebre, debilidad, dolor de cabeza, escalofríos y fatiga. En entrevista con Montse & Joe recordó que pudo haber muerto.

“En aquel entonces qué iba a haber antibióticos… nada, y la pobreza, no lo hubiera podido comprar (sus papás). Cómo salí adelante… Dios no quiso que muriera. Me levanté con la fiebre”. Elsa Aguirre en entrevista con Montse & Joe

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la fiebre de Malta es una enfermedad infecciosa provocada por bacterias del género Brucella, que puede afectar a diferentes especies de mamíferos, como vacas, cabras, camellos, perros, cerdos y también a los seres humanos.

Problemas en la matriz

A finales de los años 60 y en sus treinta años aproximadamente, Elsa Aguirre sufrió problemas en la matriz mientras se encontraba de viaje por Europa, lo que la obligó a regresar a México para someterse a una cirugía.

Hasta la fecha se desconocen los detalles del padecimiento que afectó su matriz, aunque la actriz logró recuperarse tras la intervención.

Bronconeumonía aguda

Años más tarde, en 2023, la actriz fue hospitalizada de emergencia a causa de una bronconeumonía aguda, una infección respiratoria que inflama el sistema respiratorio.

De acuerdo con el sitio de salud estadounidense Healthline, la neumonía es una categoría de infecciones pulmonares que ocurre cuando virus, bacterias u hongos provocan inflamación e infección en los alvéolos, los pequeños sacos de aire de los pulmones. La bronconeumonía es un tipo de neumonía que también afecta los bronquios.

Una persona con bronconeumonía puede presentar dificultad para respirar porque las vías respiratorias se contraen y los pulmones no logran recibir suficiente aire. Sus síntomas pueden variar de leves a graves.

Desgaste pulmonar

Durante los últimos meses de su vida, Elsa Aguirre necesitó apoyo con oxígeno suplementario debido al desgaste natural de sus pulmones y a las secuelas que habría dejado la bronconeumonía que padeció años antes.

Según el sitio MedlinePlus, la dificultad para respirar o disnea puede presentarse por diversas causas, entre ellas enfermedades pulmonares o cardiacas que impiden que el organismo reciba el oxígeno suficiente. La sensación puede variar de una persona a otra y manifestarse incluso al realizar actividades cotidianas.

La actriz siempre atribuyó su longevidad a su estilo de vida saludable. En una de sus últimas entrevistas con TVNotas aseguró:

“Tengo más de 60 años de llevar la disciplina. Soy vegetariana, de no tomar alcohol, ni carnes, ni café, ni nada de eso, la verdad es que me siento bien… Me cuido más que nunca (…) hasta el último momento”. Elsa Aguirre en entrevista para TVNotas

Se espera que en los próximos días se revele la causa de muerte de la actriz; así como mas detalles del deceso del ícono del cine mexicano.

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