Vacaciones de verano 2026: ¿cómo evitar accidentes con niños en casa?

GENERANDO AUDIO...

Evita accidentes con los niños en casa durante estas vacaciones. Foto: Getty Images

El regreso a clases en México está marcado para el próximo 31 de agosto, por lo que los niños y adolescentes tendrán casi un mes y medio de vacaciones. La Secretaría de Salud (SSA) y diversas autoridades de seguridad emiten recomendaciones para evitar accidentes durante el presente periodo vacacional.

Cabe destacar que, en periodos vacacionales, el índice de accidentalidad en México puede incrementar entre un 15 y un 20% respecto a los periodos ordinarios, según datos difundidos por la SSA en 2022.

¡Evita accidentes en casa estas vacaciones!

En temporada de vacaciones, aumenta el riesgo de sufrir accidentes, según dijo la Secretaría de Salud en 2028, argumentando que los más frecuentes en los niños son:

Ahogamientos

Asfixias

Caídas

Envenenamiento

Quemaduras

Fuente: SSA

Por su parte, los adolescentes también son vulnerables a accidentes vacacionales al practicar actividades o deportes extremos sin equipo de seguridad o debido al consumo de alcohol y de drogas ilícitas, según la dependencia mexicana.

¿Cómo evitar accidentes en casa durante esta temporada vacacional?

La SSA recomienda a los padres de familia promover medidas orientadas a la identifi­cación y eliminación de riesgos en el hogar como:

Cerrar aljibes

Cubrir cisternas

Tapar pozos o piletas con tapa metálica y candado

También se recomienda evitar la exposición a caramelos grandes que se atoran en la garganta de los menores. dormir a los bebés boca arriba en colchones firmes sin almohadas, peluches o cobijas sueltas.

Además, se requiere fomentar prácticas saludables como masticar bien los alimentos e informar a personas adultas mayores del riesgo de comer con dentadura inestable.

Otras recomendaciones para mantener a salvo a los niños en vacaciones

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México también emite recomendaciones específicas para cada posible riesgo durante el periodo vacacional:

Para evitar quemaduras

Advierte a niñas y niños que no interactúen con fuego

Aleja a las niñas y niños de: Cerillos Encendedores Pirotecnia Químicos como: Alcohol Gasolina Productos de limpieza Aceites

Guarda en un lugar alto, con etiqueta y bajo llave: Medicamentos Bebidas alcohólicas Químicos como: Productos de limpieza Aceites Insecticida



Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México

Para evitar caídas

Coloca barandales de protección en: Balcones Escaleras Terrazas Ventanas



Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México

Para evitar asfixias

Pon atención a lo que las niñas y niños se llevan a la boca: Juguetes Globos Monedas Llaveros Trozos grandes de comida Objetos pequeños como: Alfileres Pilas Botones



Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México

Para evitar ahogamientos

No dejes a niñas o niños cerca de lugares donde haya agua: Albercas Cisternas Tinas Presas Lagos



Fuente: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México

En caso de accidentes en casa… ¿cómo reaccionar?

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua también emite recomendaciones para evacuar el hogar en caso de un accidente:

“Es importante buscar dos maneras de salir. De preferencia tener las áreas de evacuación sin nada de acumulación debido a que cuando pasa un accidente, como un incendio, ellos deben tener la apertura para salir con facilidad”. Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua

En este sentido, la autoridad chihuahuense pidió a los padres de familia nunca dejar solos a las niñas y niños en casos de emergencia, sino acompañarles en todo momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.