Francia toma decisión histórica: parlamento aprueba muerte asistida tras años de debate

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Foto: Getty Images.

Francia aprobó este miércoles 15 de julio el derecho a la muerte asistida para algunos pacientes con enfermedades incurables, una reforma impulsada por el presidente Emmanuel Macron que, de recibir el aval constitucional, convertirá al país en uno de los pocos del mundo que permiten este procedimiento.

La iniciativa fue aprobada por el con 291 votos a favor y 241 en contra, tras varios años de discusión. Sin embargo, antes de entrar en vigor deberá ser revisada por el Consejo Constitucional de Francia, organismo que determinará si la legislación cumple con la Constitución.

¿Quiénes podrán acceder a la muerte asistida en Francia?

La reforma establece que el procedimiento estará reservado únicamente para adultos con una enfermedad incurable, siempre que puedan expresar su decisión de manera libre e informada y presenten un sufrimiento físico que no pueda aliviarse con tratamiento o que el propio paciente considere insoportable.

Antes de autorizar el procedimiento, un médico deberá comprobar que la persona cumple con todos los requisitos establecidos por la ley. Posteriormente, un comité evaluará el caso y, finalmente, será el especialista quien tome la decisión.

De acuerdo con la ley, será el propio paciente quien deberá administrarse la sustancia letal. Solo en los casos en que una condición física le impida hacerlo, otra persona podrá asistirlo durante el procedimiento.

Una reforma que dividió opiniones

La aprobación de la iniciativa generó un amplio debate político y social en Francia. Mientras legisladores afines al presidente Emmanuel Macron calificaron la reforma como un momento histórico, partidos de derecha y extrema derecha votaron en contra al considerar que se trata de una legislación que pone en riesgo la protección de la vida.

La Iglesia católica también expresó su rechazo y aseguró que la ley representa “una ruptura grave en la historia” de Francia, al advertir que podría modificar la forma en que la sociedad percibe la vejez, la discapacidad, la enfermedad y la vulnerabilidad.

Por su parte, algunos colectivos de personas con discapacidad y organizaciones civiles manifestaron su preocupación al considerar que ciertos pacientes podrían sentirse presionados a solicitar la muerte asistida.

¿Qué países permiten la muerte asistida?

Si el Consejo Constitucional valida la reforma, Francia se sumará a un grupo reducido de países que cuentan con alguna forma de muerte asistida o eutanasia, entre ellos:

Bélgica

Países Bajos

Suiza

Canadá

Uruguay

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