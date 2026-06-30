Brote de ébola en Congo supera los mil 300 casos confirmados y 377 muertes

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Al momento, no se han reportado casos de ébola en México. Foto: AFP/Archivo

La República Democrática del Congo (RDC) continúa enfrentando el brote de ébola, el cual suma mil 307 casos confirmados y 377 fallecidos, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). El brote fue declarado a mediados de mayo y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

Además de los contagios registrados en territorio congoleño, Uganda ha confirmado 19 casos y dos muertes, mientras la Organización Mundial de la Salud mantiene la enfermedad como una emergencia de salud pública de interés internacional.

Ébola deja 377 muertos y mantiene cientos de pacientes aislados

Según el INSP, el brote presenta una tasa de letalidad de 28.8%, con 180 personas recuperadas y 615 pacientes hospitalizados en aislamiento. Las autoridades también informaron que el seguimiento de contactos alcanza el 81.3%, una medida clave para contener la propagación del virus.

La provincia más afectada es Ituri, donde se han identificado casos en 23 zonas de salud. También se reportan contagios en Kivu Norte y Kivu Sur, regiones que enfrentan problemas de seguridad debido a la presencia del grupo rebelde M23.

Gobierno de Congo lanza plan para contener el brote de ébola

El presidente Félix Tshisekedi anunció un plan de respuesta de 319 millones de dólares para fortalecer las acciones contra el ébola y frenar la propagación del virus.

Por último, el mandatario pidió a la población respetar las medidas sanitarias, mantener hábitos de higiene, reportar de inmediato cualquier caso sospechoso y evitar la desinformación. También hizo un llamado a la solidaridad y la disciplina colectiva para enfrentar la emergencia.

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