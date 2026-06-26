Consumo de marihuana, cocaína y otras drogas crece en México, según reporte de la ONU

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Foto de archivo. Getty

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló que el consumo de drogas aumentó en el mundo, incluido México. De acuerdo con el organismo, el incremento de consumo se dio en sustancias ilícitas como la marihuana y las metanfetaminas.

Según el Informe Mundial sobre las Drogas 2026, publicado este viernes 26 de junio, las drogas que se consumen en el país y que reportaron un incremento son:

Metanfetaminas

Anfetaminas

Crack

Cocaína en polvo

Alucinógenos

Barbitíricos

Benzodiazepinas

Heroína

Solventes e inhalantes

El consumo de estas drogas tuvo un incremento del 10%, con excepción de los opioides que se mantuvieron en un rango constante.

¿Qué drogas se consumen en el mundo?

El documento señaló que la marihuana sigue siendo la droga que más se consumió en el mundo durante 2024, pero alertó sobre la aparición de nuevas sustancias sintéticas en el mercado.

Después de la marihuana, las drogas más consumidas en el mundo son opioides, anfetaminas, la cocaína y el éxtasis.

Sin embargo, los nuevos opioides sintéticos, como los fentanilos, los nitazenos y las orfinas, buscados como sustitutos de la heroína, se han vuelto cada vez más accesibles.

ONU alerta por las nuevas drogas sintéticas

El consumo de drogas en todo el mundo está creciendo, lo que incluye un preocupante “aumento sin precedentes” de nuevas sustancias sintéticas potentes y peligrosas, advirtió este viernes un organismo de control de la ONU.

“El número de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) que, según los informes, han estado circulando en los mercados de drogas (…) alcanzó las 755 en 2024, y 118 de estas sustancias se reportaron por primera vez”, señaló el organismo.

Se estima que 331 millones de personas usaron alguna sustancia psicoactiva en 2024, indicó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su Informe Mundial sobre las Drogas de 2026.

Esto representa el 6.2% de la población mundial de entre 15 y 64 años, y un aumento respecto al 5.2% registrado en 2014.

“Hemos observado un aumento sin precedentes de nuevos tipos de drogas en el mercado y, lo que es preocupante, algunas son más potentes o peligrosas que antes”, aseguró la directora de la UNODC, Mónica Juma, en un comunicado.

¿Cuáles son las nuevas drogas sintéticas?

Los productores de drogas siguieron creando nuevas sustancias sintéticas “en un intento por eludir las regulaciones y evitar ser detectados”, señaló la agencia.

Las incautaciones de narcóticos en 2024 revelaron “cinco veces más tipos de drogas” que antes del año 2000, agregó.

“El número de nuevas sustancias psicoactivas (NSP) que, según los informes, han estado circulando en los mercados de drogas (…) alcanzó las 755 en 2024, y 118 de estas sustancias se reportaron por primera vez”, señaló el organismo.

Por su parte, el mercado mundial del opio y la heroína sigue muy afectado por la prohibición del cultivo de amapola impuesta por los talibanes en Afganistán en 2022, según el informe.

Esto ha llevado a los traficantes a buscar alternativas sintéticas como el fentanilo.

“El abandono de los opiáceos de origen vegetal en favor de los sintéticos podría provocar un cambio permanente en el mercado mundial de opioides, con repercusiones en la forma en que se consumen estas drogas y en los daños que acarrean”, señaló la UNODC.

El organismo de control también observó la aparición de nuevos mercados para la metanfetamina, producida en gran medida en Birmania, pero también en Norteamérica, África occidental y meridional y el suroeste de Asia.

El consumo de marihuana también sigue creciendo, en parte debido a la legalización y a la despenalización, el número de consumidores aumentó un 40% entre 2014 y 2024, y casi el 5% de la población mundial de entre 15 y 64 años consumió cannabis en 2024.

La producción de cocaína se multiplicó por más de cuatro durante la década analizada, y los traficantes aumentaron los suministros dirigidos tanto a los mercados ya establecidos en Europa, América y Oceanía, como a los nuevos en África y Asia, precisó la entidad de Naciones Unidas.

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