Nueces, pistaches o almendras: ¿cuál es el fruto seco más saludable?

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Descubre los beneficios de los frutos secos. Foto: Getty Images

Los frutos secos forman parte de la alimentación de diversas personas. Entre ellos se encuentran las nueces, pistaches y almendras, pero lo que muchos se preguntan es: ¿cuáles son más saludables para la alimentación?

Todos los frutos secos ofrecen beneficios para la salud por contener proteínas vegetales y fibra, aunque difieren en cuanto a los micronutrientes específicos.

En realidad, no hay uno más saludable que otro entre las nueces, almendras o pistaches; todos tienen nutrientes diferentes. Por ello, te dejamos un listado nutricional del portal especializado Everyday Health, donde puedes corroborar esta información.

Nutrientes en las nueces, pistaches y almendras

En todos los casos se maneja un aproximado de 28 gramos, equivalente a una onza, para la explicación de las cantidades de nutrientes.

Nueces

En 14 nueces: hay 185 calorías, 18.5 g de grasa, 4 g de proteína, 4 g de carbohidratos y 1.9 g de fibra.

Aunque son las que tienen menos proteína y fibra, cuentan con 2.57 gramos de ácidos grasos omega-3 por cada 28 gramos de nueces, lo que supera la cantidad mínima recomendada para su ingesta, de acuerdo con la Cleveland Clinic.

Se consideran eficaces para el deterioro cognitivo, mejoran el estado de ánimo y son beneficiosas para la salud cardiovascular.

Asimismo, un estudio publicado en febrero de 2020 en la revista Nutrients reveló que mejoran la salud cerebral.

También existe un ensayo clínico publicado en noviembre de 2022 que señala que comer nueces puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la microbiota intestinal en mujeres.

Además, son las que menos carbohidratos tienen por porción y se considera que también ayudan a reducir el colesterol malo.

Pistaches

En 49 pistaches sin cáscara: hay 159 calorías, 12.8 g de grasa, 6 g de proteína, 8 g de carbohidratos y 3 g de fibra.

De esta tercia de frutos secos, son los que menos calorías y grasas contienen, aunque aportan potasio y grasas insaturadas, saludables para el corazón.

Un estudio de la Universidad de Cornell investigó los pistaches y encontró que son una gran fuente de antioxidantes, superando incluso a los arándanos.

Además, se considera que protegen contra componentes que pueden provocar ciertos tipos de cáncer.

Almendras

En 23 almendras hay 164 calorías, 14 g de grasa, 6 g de proteína, 6 g de carbohidratos y 3.5 g de fibra.

Estas son las más ricas en fibra, pero también aportan vitamina E, calcio, magnesio, fósforo y potasio, nutrientes que favorecen el crecimiento celular, el sistema inmunológico y la producción de energía.

Al igual que otros frutos secos, las almendras contienen antioxidantes y favorecen la recuperación muscular.

¿Es saludable comer frutos secos?

Los frutos secos son considerados una fuente saludable de grasas, antioxidantes, vitaminas y minerales para la dieta.

Se pueden combinar con una gran diversidad de alimentos y contribuyen a reducir el riesgo de muerte, además de favorecer la salud cardiovascular y cerebral, ayudando a combatir enfermedades asociadas con estos sistemas.

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