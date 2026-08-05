¡Cocaína al alza! Incrementa atención por drogas en Centros de Integración Juvenil 

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Los Centros de Integración Juvenil (CIJ) reportan un incremento del 25% en la atención de jóvenes por consumo de drogas ilegales durante 2026, una tendencia que, de mantenerse, llevará a la institución a superar por más de 20 mil pacientes la cifra registrada el año pasado.

En entrevista con Uno TV, el director operativo de los CIJ, Ángel Prado García, explicó que durante 2025 la institución atendió a alrededor de 80 mil personas, pero este año prevén rebasar los 100 mil pacientes debido al aumento en la demanda de tratamiento.

Aunque las metanfetaminas, conocidas como cristal, siguen siendo la principal sustancia que lleva a los jóvenes a buscar ayuda, el especialista advirtió que la cocaína muestra un incremento importante en su consumo.

“La principal droga que lleva a los jóvenes a tratamiento son las metanfetaminas del tipo cristal”, señaló Prado García.

Cocaína y cristal, las principales preocupaciones

El director operativo de los CIJ indicó que, además del consumo de metanfetaminas, la institución observa una tendencia al alza en el uso de cocaína entre la población joven, lo que representa un nuevo foco de atención para los especialistas en adicciones.

Prado García explicó que este cambio en los patrones de consumo de drogas obliga a reforzar las estrategias de prevención y tratamiento para evitar que más personas desarrollen dependencia a estas sustancias.

Jóvenes consumen fentanilo sin saberlo

Respecto al fentanilo, el especialista aclaró que los jóvenes no suelen buscar esta droga de manera intencional. Sin embargo, en algunos casos terminan consumiéndola sin saberlo porque se encuentra mezclada con otras sustancias ilícitas.

“En la mayoría de los casos los jóvenes no sabían que estaban consumiendo fentanilo”, afirmó.

De acuerdo con el director operativo de los CIJ, el fentanilo ha sido detectado principalmente en mezclas con metanfetaminas, cocaína y heroína, lo que incrementa significativamente el riesgo de sobredosis y otras complicaciones para la salud.

“Fundamentalmente metanfetaminas, cocaína y heroína es donde nosotros hemos encontrado el fentanilo”, concluyó Prado García.

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