Chipotle retira jalapeños por brote de salmonela en EE. UU.; autoridades sanitarias investigan más de 200 casos

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Chipotle retiro un lote completo de jalapeños. Foto: Cuartoscuro | ilustrativa

La empresa Chipotle Mexican Grill informó, a través de un comunicado, que retiró un lote de jalapeños de sus restaurantes como medida de precaución ante un brote de salmonela que investiga el Departamento de Salud de Minnesota (MDH), en Estados Unidos.

“Por precaución, retiramos proactivamente los jalapeños de nuestros restaurantes y los reemplazamos con productos de otros productores”, señaló la empresa en su comunicado.

Asimismo, destacó que “la salud y la seguridad de nuestros clientes y empleados son nuestra máxima prioridad. Sabemos que las autoridades de salud pública están investigando el origen de un brote de salmonela en la cadena de suministro que afecta a varios establecimientos de comida en Minnesota y otros estados”.

La compañía agregó que el Departamento de Salud de Minnesota “no tiene ninguna preocupación con respecto a Chipotle”; sin embargo, aseguró que colabora con las autoridades de salud pública durante la investigación, por lo cual hizo el retiro de los jalapeños.

“Como parte de nuestros protocolos de salud y seguridad establecidos, al enterarnos de un posible brote, activamos de inmediato nuestro sistema de trazabilidad de ingredientes y pudimos identificar los jalapeños como un posible ingrediente común proveniente de un lote compartido, así como los restaurantes donde se distribuyó”, indicó la empresa.

Brote de salmonela en Estados Unidos

El medio USA Today compartió una declaración de Carlota Medus, supervisora epidemióloga sénior de la Unidad de Enfermedades Transmitidas por los Alimentos del Departamento de Salud de Minnesota.

La especialista informó este 4 de agosto que, hasta el momento, se han identificado 110 casos de Salmonella Javiana relacionados con el brote en Minnesota y que el 89% de las personas entrevistadas dijo haber comido en Chipotle antes de enfermarse.

El medio añadió que, si bien Chipotle fue el primer restaurante identificado, la investigación podría revelar que la propagación también afectó a otros establecimientos.

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) mantiene activa, desde el pasado 22 de julio, la alerta por Salmonella Javiana con el número de referencia 1395, e indicó que aún no se han identificado los productos relacionados con la enfermedad.

La FDA también informó que, hasta el momento, existen 212 casos activos y que continúa con el rastreo del origen del brote y el muestreo correspondiente.

¿Qué es la salmonela?

De acuerdo con Mayo Clinic, la salmonela es una infección bacteriana que afecta el tubo intestinal.

La bacteria suele vivir en los intestinos de animales y humanos y se elimina mediante la materia fecal. La forma más común de contagio en las personas es a través del consumo de agua o alimentos contaminados.

Algunas personas infectadas no presentan síntomas; sin embargo, muchas desarrollan diarrea, fiebre y calambres abdominales entre ocho y 72 horas después de la exposición.

La mayoría de las personas sanas se recupera en pocos días o hasta una semana sin necesidad de un tratamiento específico.

No obstante, en algunos casos la diarrea puede provocar deshidratación grave, por lo que requiere atención médica inmediata.

Los menores de cinco años, los adultos mayores de 65 años y las personas con el sistema inmunológico debilitado tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Recomendaciones de los CDC

En febrero de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron recomendaciones para consumidores, restaurantes y minoristas tras un brote de salmonela registrado en 2019.

Entre las principales medidas se encuentran:

Elegir y manipular la fruta de forma segura para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos

Desechar la fruta que esté en mal estado o haya sido retirada del mercado

Lavarse las manos, los utensilios de cocina y las superficies de preparación antes y después de manipular fruta.

Lavar la fruta antes de comerla, cortarla o cocinarla

Lavar o frotar la fruta bajo el chorro de agua, incluso si no se consumirá la cáscara

Separar la fruta de alimentos que puedan contaminarla, como carne cruda y mariscos

Refrigerar la fruta cortada, pelada o cocida en un plazo máximo de dos horas; si la temperatura supera los 32 °C, hacerlo dentro de la primera hora y conservarla a 4 °C o menos

CDC investigan brote de diarrea explosiva en EE. UU.

A principios de mayo de 2026, los CDC emitieron una alerta sanitaria por casos relacionados con el parásito Cyclospora, causante de la llamada diarrea explosiva, por lo que investigan presuntas lechugas contaminadas de la empresa Taylor Farms.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) reportó personas fallecidas relacionadas con este brote; sin embargo, las víctimas presentaban importantes enfermedades preexistentes que pudieron agravarse por la ciclosporiasis y la deshidratación.

De acuerdo con la última actualización de los CDC, publicada el 3 de agosto, hay un total de 11 mil 234 casos activos relacionados con la diarrea explosiva. Con corte al 30 de julio de 2026, se reportaron 193 hospitalizaciones vinculadas con la ciclosporiasis.

Brote de E. coli en EE. UU.

La FDA y los CDC investigan un brote de infecciones por E. coli O145:H28 relacionado con blueberries y frutos rojos congelados de la marca GreenWise.

Hasta el momento se han confirmado 12 casos, cuatro personas han sido hospitalizadas y no se han registrado fallecimientos. Como medida preventiva, las autoridades recomendaron no consumir los productos retirados del mercado.

La cadena Publix retiró de manera preventiva todos los lotes de los siguientes productos GreenWise debido a una posible contaminación con E. coli:

Blueberries enteros orgánicos GreenWise de 283 gramos (10 onzas)

enteros orgánicos GreenWise de Blueberries enteros orgánicos GreenWise de 1.36 kilogramos (48 onzas)

enteros orgánicos GreenWise de Frutos rojos mixtos orgánicos GreenWise de 283 gramos (10 onzas)

orgánicos GreenWise de Frutos rojos mixtos orgánicos GreenWise de 1.36 kilogramos (48 onzas)

Las autoridades recomendaron a quienes hayan adquirido alguno de estos productos no consumirlos, desecharlos o devolverlos a la tienda para obtener un reembolso completo.

Los productos fueron distribuidos en tiendas Publix de los estados de:

Alabama

Florida

Georgia

Kentucky

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Tennessee

Virginia

Hasta ahora, los casos confirmados únicamente se han registrado en Florida, con 11 personas enfermas, y en Georgia, con un caso.

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