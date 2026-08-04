OMS pide ayuda para controlar brote de ébola en el Congo

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El ébola sigue expandiéndose. Foto: AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó este martes 4 de agosto, un llamado urgente para reforzar la respuesta contra el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC), al advertir que la enfermedad continúa propagándose a un ritmo mayor que la capacidad de atención desplegada hasta ahora.

“El brote, desafortunadamente, sigue expandiéndose más allá de la capacidad de respuesta”, afirmó el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, durante una conferencia en Ginebra.

El organismo señaló que se requieren más recursos financieros, equipos de investigación en campo, mayor capacidad hospitalaria, brigadas para entierros seguros y trabajadores comunitarios para contener la transmisión.

¿Cuál es el panorama actual del ébola en el Congo?

Foto: Getty

De acuerdo con la actualización de la OMS, el brote acumula:

3 mil 802 casos confirmados

Mil 707 personas fallecidas

727 pacientes recuperados

275 casos sospechosos bajo investigación

Además, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia sobre 17 mil contactos de personas contagiadas, de los cuales más del 80% recibe seguimiento diario.

Aunque se han detectado casos en cinco provincias, casi el 90% se concentra en Ituri, mientras que la mayoría del resto corresponde a la vecina provincia de Kivu del Norte.

El virus se transmite por contacto cercano con personas infectadas o con sus fluidos corporales y provoca una fiebre hemorrágica viral que puede ser mortal si no recibe atención médica oportuna.

Vacunas y tratamientos siguen en fase de investigación

La OMS explicó que este brote es provocado por la especie Bundibugyo del virus del Ébola, para la cual todavía no existen vacunas ni tratamientos con eficacia comprobada, a diferencia de la variante Zaire, responsable de otros brotes.

Pese a este panorama, la OMS informó que existen avances en el desarrollo de dos vacunas y tratamientos experimentales. La primera de ellas es desarrollada por la Universidad de Oxford y el Serum Institute of India, que ya inició ensayos clínicos de fase I en Reino Unido.

La segunda está basada en tecnología de ARN mensajero de Moderna, cuyos estudios de fase I comenzarán esta semana en Canadá.

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