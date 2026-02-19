Cofepris actualiza alerta por fórmulas para bebes, advirte que representan un riesgo para la salud

GENERANDO AUDIO...

Los productos se retiran del mercado. Foto: Getty Images

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) actualizó una alerta sanitaria relacionada con diversas fórmulas y alimentos infantiles de la marca Alula Gold, productos que actualmente se retiran del mercado por representar un posible riesgo para la salud.

La autoridad sanitaria informó que la medida aplica para artículos de la empresa SANULAC NUTRICIÓN MÉXICO, S. de R.L. de C.V., importados de Francia.

¿Qué productos están involucrados en la alerta sanitaria?

Cofepris detalló que el retiro del mercado se limita exclusivamente a los siguientes productos:

Alula Gold 1 Premium

Alula Gold 2 Premium

Alula Gold 3 Premium

Alula Gold Comfort Kid Premium

Alula Gold Comfort Premium

La actualización de la alerta deriva de información proporcionada por la propia empresa, que habilitó un canal de atención para consumidores.

Atención al Consumidor: 800 493 0836

Lotes y presentaciones bajo retiro

La autoridad sanitaria especificó que la alerta aplica únicamente para números de lote y fechas de caducidad concretas, por lo que pidió a la población verificar cuidadosamente los envases.

Entre los productos señalados se encuentran:

Alula Gold 1 Premium

Denominación: Fórmula de inicio para lactantes con hierro, alfa lactoalbúmina, HMO, DHA & ARA, luteína, nucleótidos, vitaminas y minerales.

Presentaciones involucradas:

200 g – Lote 8000003178

400 g – Lotes 8000003179, 8000003285, 8000003358

900 g – Lotes 8000003300, 8000003378, 8000003379

Alula Gold 2 Premium

Denominación: Fórmula de continuación para lactantes con hierro, HMO, DHA & ARA, luteína, nucleótidos, vitaminas y minerales.

Presentaciones involucradas:

200 g – Lote 8000003226

400 g – Lotes 8000003269, 8000003286, 8000003351

900 g – Lotes 8000003235, 8000003345

Alula Gold 3 Premium

Denominación: Alimento para niños de corta edad con DHA, vitaminas, minerales y HMO a base de leche descremada.

Presentaciones involucradas:

400 g – Lotes 8000003181, 8000003287, 8000003352

900 g – Lotes 8000003194, 8000003195, 8000003196, 8000003197, 8000003198, 8000003271, 8000003308

Alula Gold Comfort Kid Premium

Denominación: Fórmula de continuación para necesidades especiales de nutrición, adicionada con hierro, proteína parcialmente hidrolizada, Sn-2 palmitato y reducida en lactosa.

Presentaciones involucradas:

800 g – Lotes 8000003347, 8000003348, 8000003349, 8000003350, 8000003361

200 g – Lotes 8000003224, 8000003359

Alula Gold Comfort Premium

Denominación: Fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición con hierro, proteína parcialmente hidrolizada, Sn-2 palmitato y HMO reducida en lactosa.

Presentaciones involucradas:

200 g – Lote 8000003223

400 g – Lotes 8000003290, 8000003360, 8000003386

900 g – Lotes 8000003245, 8000003246, 8000003301, 8000003385

Recomendaciones para madres, padres y cuidadores

Cofepris pidió a la población tomar precauciones inmediatas:

No adquirir ni consumir los productos señalados con los lotes indicados

Suspender su uso en caso de tenerlos en casa

Consultar a un profesional de la salud

Contactar a la empresa para devolución

La dependencia recordó que el retiro no aplica para todos los productos de la marca, sino únicamente para los lotes especificados.

Llamado a tiendas, farmacias y distribuidores

Cofepris también emitió instrucciones claras para puntos de venta:

Suspender la comercialización

Retirar los productos del piso de venta

Contactar a la empresa para devolución

Finalmente, la autoridad sanitaria aseguró que continuará con acciones de control y advirtió que informará oportunamente si detecta nuevas evidencias que impliquen riesgos a la salud.

