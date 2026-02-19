Cofepris actualiza alerta por fórmulas para bebes, advirte que representan un riesgo para la salud
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) actualizó una alerta sanitaria relacionada con diversas fórmulas y alimentos infantiles de la marca Alula Gold, productos que actualmente se retiran del mercado por representar un posible riesgo para la salud.
La autoridad sanitaria informó que la medida aplica para artículos de la empresa SANULAC NUTRICIÓN MÉXICO, S. de R.L. de C.V., importados de Francia.
¿Qué productos están involucrados en la alerta sanitaria?
Cofepris detalló que el retiro del mercado se limita exclusivamente a los siguientes productos:
- Alula Gold 1 Premium
- Alula Gold 2 Premium
- Alula Gold 3 Premium
- Alula Gold Comfort Kid Premium
- Alula Gold Comfort Premium
La actualización de la alerta deriva de información proporcionada por la propia empresa, que habilitó un canal de atención para consumidores.
- Atención al Consumidor: 800 493 0836
Lotes y presentaciones bajo retiro
La autoridad sanitaria especificó que la alerta aplica únicamente para números de lote y fechas de caducidad concretas, por lo que pidió a la población verificar cuidadosamente los envases.
Entre los productos señalados se encuentran:
Alula Gold 1 Premium
Denominación: Fórmula de inicio para lactantes con hierro, alfa lactoalbúmina, HMO, DHA & ARA, luteína, nucleótidos, vitaminas y minerales.
Presentaciones involucradas:
- 200 g – Lote 8000003178
- 400 g – Lotes 8000003179, 8000003285, 8000003358
- 900 g – Lotes 8000003300, 8000003378, 8000003379
Alula Gold 2 Premium
Denominación: Fórmula de continuación para lactantes con hierro, HMO, DHA & ARA, luteína, nucleótidos, vitaminas y minerales.
Presentaciones involucradas:
- 200 g – Lote 8000003226
- 400 g – Lotes 8000003269, 8000003286, 8000003351
- 900 g – Lotes 8000003235, 8000003345
Alula Gold 3 Premium
Denominación: Alimento para niños de corta edad con DHA, vitaminas, minerales y HMO a base de leche descremada.
Presentaciones involucradas:
- 400 g – Lotes 8000003181, 8000003287, 8000003352
- 900 g – Lotes 8000003194, 8000003195, 8000003196, 8000003197, 8000003198, 8000003271, 8000003308
Alula Gold Comfort Kid Premium
Denominación: Fórmula de continuación para necesidades especiales de nutrición, adicionada con hierro, proteína parcialmente hidrolizada, Sn-2 palmitato y reducida en lactosa.
Presentaciones involucradas:
- 800 g – Lotes 8000003347, 8000003348, 8000003349, 8000003350, 8000003361
- 200 g – Lotes 8000003224, 8000003359
Alula Gold Comfort Premium
Denominación: Fórmula para lactantes con necesidades especiales de nutrición con hierro, proteína parcialmente hidrolizada, Sn-2 palmitato y HMO reducida en lactosa.
Presentaciones involucradas:
- 200 g – Lote 8000003223
- 400 g – Lotes 8000003290, 8000003360, 8000003386
- 900 g – Lotes 8000003245, 8000003246, 8000003301, 8000003385
Recomendaciones para madres, padres y cuidadores
Cofepris pidió a la población tomar precauciones inmediatas:
- No adquirir ni consumir los productos señalados con los lotes indicados
- Suspender su uso en caso de tenerlos en casa
- Consultar a un profesional de la salud
- Contactar a la empresa para devolución
La dependencia recordó que el retiro no aplica para todos los productos de la marca, sino únicamente para los lotes especificados.
Llamado a tiendas, farmacias y distribuidores
Cofepris también emitió instrucciones claras para puntos de venta:
- Suspender la comercialización
- Retirar los productos del piso de venta
- Contactar a la empresa para devolución
Finalmente, la autoridad sanitaria aseguró que continuará con acciones de control y advirtió que informará oportunamente si detecta nuevas evidencias que impliquen riesgos a la salud.
