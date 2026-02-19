Proponen subir impuestos y limitar publicidad para reducir consumo de alcohol

GENERANDO AUDIO...

Alertan también sobre los riesgos a la salud. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Organizaciones civiles propusieron subir impuestos y regular la publicidad de bebidas alcohólicas como parte de una estrategia para frenar el consumo de alcohol en México.

El planteamiento surge en un contexto donde el consumo de alcohol entre las mujeres en México registra un aumento significativo.

Incremento del consumo de alcohol entre las mujeres

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, el incremento en el consumo es cercano al 7%.

“Hay un aumento significativo del consumo ‘alguna vez’ de mujeres, para la población general, del 67.3% a 75.4%.” Erik Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx

Además, los especialistas detallaron que cada vez más mujeres han consumido alcohol al menos una vez en su vida.

“El cambio más representativo fue el aumento del consumo en mujeres de casi 7%, si no mal recuerdo; en la parte ‘alguna vez en la vida’, hay una diferencia marcada entre lo que están consumiendo los hombres y lo que están consumiendo las mujeres.” Luis Alfonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol

Aumento de impuestos y regulación de publicidad para reducir el consumo de alcohol

Por ello, organizaciones civiles presentaron herramientas que podrían ayudar a reducir el consumo en el país.

“Al menos tres son las que son más elementales, que tienen que ver con el aumento de los impuestos, regular la publicidad y regular la disponibilidad de las bebidas alcohólicas” Luis Alfonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol

Medidas que cuentan con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que ya han sido aplicadas en otros países.

“Con estas estrategias bajaron el consumo en un 50%. Entonces, son estrategias probadas, son herramientas que tienen su centro científico y que necesitaríamos nosotros en este país empezar a implementarlas. Insisto, un poco en el asunto de la Norma Oficial Mexicana, la 142, estar revisando a raíz de las nuevas que están en el mercado.” Luis Alfonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol

Alcohol, factor en el desarrollo de cáncer

También, alertaron que el alcohol es un factor de riesgo comprobado para el desarrollo de cáncer.

“Considera el cáncer como un carcinógeno del grupo uno; esto, ¿qué quiere decir?, que hay conclusión evidente de que el consumo de alcohol causa cáncer. (…) En México, se diagnostican al año 220 mil nuevos casos de cáncer y la mayoría de estos casos de cáncer son diagnosticados, entre 60%, 70%, en una etapa avanzada.” Sebastián García, coordinador nacional de asuntos públicos de Cáncer Warriors de México

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.