¿Sirve el cubrebocas contra el sarampión? Especialista explica cuándo usarlo y cuál elegir

Tipos de cubrebocas.

La Secretaría de Salud informó que México alcanzó los 10 mil 759 casos acumulados de sarampión y 31 muertos, con corte al 17 de febrero. Por lo que dependencias de Salud en Estado de México y Jalisco recomendaron el uso de cubrebocas, pero ¿la mascarilla y otras medidas preventivas como el uso de gel antibacterial pueden frenar el sarampión?

El infectólogo Malaquías López Cervantes aclaró que el uso del cubrebocas, así como otras medidas ofrecen una protección limitada contra el sarampión, al tratarse de un virus altamente contagioso.

“Son medidas más relacionadas con el pánico que con su capacidad real de protección”, afirmó el especialista. No obstante, precisó que el cubrebocas sí debe ser utilizado por la persona que está enferma, ya que ayuda a reducir la propagación del virus.

“El cubrebocas es más eficaz para evitar la propagación si lo usa la persona infectada, ya que ayuda a evitar la propagación del virus”. Malaquías López Cervantes, infectólogo

López Cervantes agregó que una persona con sarampión puede contagiar a otros antes de que aparezca el sarpullido.

“Lo que conviene es que ante los primeros síntomas, que pueden ser similares a un catarro, el paciente use el cubrebocas”, dijo.

Sobre el tipo de cubrebocas, el experto recomendó el uso de N95 o KN95.

También el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), exhortó a elegir los cubrebocas tricapa, así como usarlo bien ajustado a nariz y boca, sin bajarlo para hablar, toser o estornudar, y retirarlo únicamente tocando los elásticos, seguido de una adecuada higiene de manos.

“Utilizar cubrebocas, preferentemente N95, durante el periodo de transmisibilidad: cuatro días antes y cuatro días después del inicio del exantema”. IMSS

Expertos y autoridades de salud, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)y la Secretaría de Salud, indicaron que el cubrebocas es una medida complementaria a la vacunación, pero no suficiente por sí sola para controlar un brote.

¿Cuáles son los primeros síntomas del sarampión?

Caídas de la vacunación contra el sarampión en México

Se estima que 401 mil niños en México no recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión en 2024, de acuerdo con la revisión más reciente de las estimaciones de cobertura de vacunación (WUENIC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF

Según el informe, aunque la cobertura de la primera dosis contra el sarampión aumentó de 76% en 2023 a 80% en 2024, el país aún se encuentra lejos del nivel óptimo de protección.

Y es que la La OMS advierte que, por la alta capacidad de contagio del sarampión, los países deben alcanzar y mantener al menos 95% de cobertura con ambas dosis para prevenir brotes.

Además, la cobertura de la segunda dosis cayó de 74% en 2023 a 69% en 2024, lo que la convirtió en la más baja de todas las vacunas del esquema básico ese año.

¿Cómo te puedes contagiar y cuáles son los síntomas del sarampión?

La transmisión ocurre a través de gotículas al hablar, toser o estornudar, y aunque suele afectar a niñas y niños, también puede presentarse en adolescentes y adultos, advirtieron especialistas de la UNAM.

De acuerdo con Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, la infección tiene un periodo de incubación de 10 a 14 días .

Los primeros síntomas son:

Fiebre alta

Tos

Escurrimiento nasal

Enrojecimiento de ojos y dolor de cabeza

Después de dos días, aparece una erupción cutánea en todo el cuerpo, uno de los signos más visibles del padecimiento.

Las personas más susceptibles son quienes no cuentan con esquema completo de vacunación, explicó la UNAM.

Ante la duda, la máxima casa de estudios recomendó que personas menores de 50 años que no sepan si recibieron ambas dosis se apliquen una dosis adicional.

En cambio, quienes superan esa edad no requieren vacuna, ya que es muy probable que hayan tenido la enfermedad en su infancia y estén inmunizados.

